Tancarà el cicle de les fires de l'oli amb vint parades

La XXI edició de la Fira de l’Oli i la Pedra Seca de Vinaixa tancarà del 29 al 31 d’aquest mes el cicle dels certàmens dedicats a la promoció de l’oli que va començar el mes d’octubre passat a la Granadella. Comptarà amb una vintena de parades especialitzades en productes de proximitat i espera l’arribada de més de 3.500 persones en els tres dies del certamen, que coincidirà amb Setmana Santa. La cooperativa vendrà l’oli a 50 euros la garrafa de cinc litres, segons va explicar l’alcalde, Josep Maria Tarragó.

La Fira de Vinaixa posa fi al calendari de fires oleícoles en aquesta comarca i el Segrià, en el qual s’han venut milers de litres d’oli malgrat la pujada de preus de l’actual campanya. El certamen també té una zona dedicada als tallers de pedra. Dissabte tindrà lloc la presentació de la nova associació PACAT de mestres artesans vinculats a la construcció tradicional, i hi haurà una ruta guiada per veure la transformació de la pedra a càrrec de Josep Gabarra, de Pedres Magami. Serà després de l’acte inaugural de la fira, a càrrec de la consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret.Al llarg dels tres dies, la fira combinarà conferències, tallers gastronòmics, maridatges, degustacions, rutes guiades i caminades. De fet, divendres començaran els actes del certamen amb dos rutes, una a les 18.00 hores pels carrers de la població per mostrar el centre històric, i una altra a les 20.30 amb el títol La nit de les llums d’oli. Tarragó va explicar que el nou format de la fira, que es va iniciar fa tres anys amb tres dies de certamen, es tancarà el 2025. A partir d’aleshores es valorarà si es manté o es torna a celebrar només un dia.Per una altra banda, l’alcalde va aprofitar per informar del projecte de restauració de l’església de Sant Joan Baptista, del XIII, i les muralles. Suposarà una inversió de més de 600.000 euros en una primera fase. Tarragó va indicar que l’ajuntament compta amb una subvenció de la conselleria de Cultura de 160.000 euros i s’han sol·licitat fons a través del 2% Cultural de l’Estat. L’església és Bé Cultural d’Interès Nacional i ha estat cedida per l’Arquebisbat de Tarragona per un període de 55 anys per poder programar activitats turístiques.