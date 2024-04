La consellera de Territori Ester Capella inaugura la instal·lació Dones Transformadores a Arbeca

La consellera de Territori Ester Capella i la delegada del Govern a Lleida Montse Bergés han presentat aquest dimecres l'exposició Dones Transformadores a Arbeca, població de les Garrigues on s'ha instal·lat l'exposició itinerant.

Capella ha explicat que el projecte Dones Transformadores vol explicar com viuen les dones a tots els indrets del nostre país. Dones que, segons la consellera, esperonen els projectes públics que es fan arreu del territori, sobretot en comarques com les Garrigues, que han perdut població al llarg dels darrers vint anys. Capella ha explicat que aquest projecte forma part del programa Arrelament, que té a veure no només amb habitatge, sinó també amb mobilitat i feina, per tal de retornar població als municipis que l'han perdut de forma ininterrumpuda.

Per la seva banda, Montse Bergés ha explicat que el projecte posa de manifest "que la revolució feminista implica una relació amb tots els departaments del govern, i està estretament lligada a l'agenda rural. I que la tranformació, per a que sigui justa, ha de ser feminista".

Després d'Arbeca, a les Garrigues, l'exposició seguirà a la Segarra, l'Urgell i el Segrià.