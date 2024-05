Empresaris de les Garrigues creen una associació per generar oportunitats econòmiques i promocionar la comarca

detail.info.publicated acn

Associació Garrigues Empresarial és el nom de la nova entitat que agrupa empresaris d'aquesta comarca amb l'objectiu d'unir esforços per generar noves oportunitats econòmiques i promocionar el territori. L'associació, impulsada inicialment pel Consell Comarcal de les Garrigues, neix amb els tres grans objectis d'esdevenir un punt d'informació i referència per als empresaris, defensar els interessos de les empreses de la comarca i fomentar la cooperació i les sinergies entre empresaris i autònoms. Per assolir-los, es preveuen diferents accions, que inclouen la formació, trobades institucionals i la creació de xarxes de col·laboració. L'entitat s'ha presentat aquest dijous a Juneda.

La junta directiva de la nova associació està formada per Pilar Palau com a presidenta, Anna Roset com a vicepresidenta, Rosa Ticó com a presidenta honorífica, i Judit Pelegrí com a secretària. L'entitat ha establert quotes anuals diferenciades per a empreses segons la seva mida, amb l'objectiu de fer accessible l'associació a tots els interessats.

Una de les primeres accions de Garrigues Empresarial ha estat la signatura d'un conveni amb l'Associació d'Empresaris del Pla d'Urgell (Agrupem) per sol·licitar conjuntament la creació d'una oficina de transició energètica a la comarca. A més, està treballant de manera coordinada amb el Consell Comarcal i l'Ajuntament de les Borges Blanques per compartir recursos tècnics i desenvolupar projectes que beneficiïn el territori.

L'entitat s'ha presentat aquest dijous a Juneda i durant aquest mes de maig també es presentarà a les Borges Blanques, Arbeca i la Granadella.