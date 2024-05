Es busquen cases per als músics

El consistori de les Borges i l’organització del festival de música Llavors que se celebrarà a la capital de les Garrigues els dies 28, 29 i 30 de juny estan buscant famílies que estiguin disposades a allotjar els alumnes participants al festival els dies 28 i 29. L’objectiu és aconseguir una desena d’habitatges d’acollida per a aquests alumnes de grau superior de música. La mesura inclouria l’allotjament i esmorzar.

Per la seua part, l’alcalde de les Borges, Josep Farran, va apuntar que la iniciativa permet, a través de l’acció comunitària, atansar la música a la població. A canvi, les famílies acollidores tindran accés a tots els actes que se celebrin del festival, tant les sessions preparatòries com els concerts i les conferències previstes.L’alcalde va insistir que l’objectiu del consistori és que la ciutadania pugui conèixer de prop la vida dels músics i com és el seu dia a dia. “Tenir l’oportunitat de connectar amb els joves músics i, alhora, ser part activa del festival”, va assenyalar. Tots aquells que estiguin interessats a acollir algun participant es poden posar en contacte amb els responsables de la iniciativa a través del mail del festival festivallavors@gmail.com.Aquest any des de l’organització i el consistori s’ha volgut fer un pas més per oferir una proposta de concerts itinerants pels carrers del centre històric de la capital de les Garrigues, amb petites càpsules de música a càrrec dels alumnes de grau superior del Liceu. El festival comptarà amb un concert inaugural a l’església parroquial i un altre de clausura. Fonts del consistori van explicar que la iniciativa també vol donar la possibilitat als alumnes de l’escola de música de les Borges de conèixer músics professionals i veure com treballen i s’organitzen. El festival està dirigit per la professora del Liceu Anna Puig i hi haurà una desena d’estudiants professionals.