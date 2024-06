Èxit de participació en la IV Mostra d'Artistes i Artesans

El Soleràs va celebrar el cap de setmana passat la IV Mostra Local d’Artistes i Artesans, que va acollir a més diverses parades en un mercat popular, amb exposicions, tallers, concerts de música i pintura de murals. A part de la venda de productes de proximitat com formatges, cervesa, melmelades o dolços típics com les orelletes, també hi va haver exposicions d’escultures, fotografies, quadres, ceràmica, objectes de fusta, cosmètics i teixits artesanals.