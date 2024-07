Detenen un home per 14 robatoris en vehicles a les Borges Blanques

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat a Mollerussa un home de 21 anys, com a presumpte autor de 14 robatoris amb força a interior de vehicle.

La detenció és resultat d'una investigació, iniciada a mitjans del passat mes d'abril per agents de la Unitat d'Investigació de Mollerussa, després de tenir coneixement d’una sèrie robatoris amb força a interior de vehicles a la població de les Borges Blanques.

Els investigadors van constatar que sempre forçaven vehicles d’una mateixa marca, que obrien ràpidament gràcies a la seva especialització. Les gestions van permetre identificar un home com el presumpte autor dels robatoris i, la tarda del dimarts passat se'l va detenir.

La investigació continua oberta per esbrinar si hi poden haver més implicats i no es descarta que el detingut estigui relacionat amb altres fets similars. El detingut va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.

Es dona la circumstància que aquest dijous s'ha produït a les Borges un triple atropellament, que segons sembla seria intencionat. Els fets han passat al voltant de les nou, quan després d'una baralla entre membres de dues famílies -una de les quals resident als polèmics pisos de l'edifici del carrer Santiago Rusiñol- una persona n'hauria intentat atropellar tres més amb un vehicle i de forma intencionada