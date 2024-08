Un jove de les Borges reviu l’art de la barberia

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre de les Borges ha estrenat un nou negoci que suposa una injecció de joventut per al sector comercial de la capital i tot un relleu generacional. Es tracta de Farré Barber, un establiment dirigit per Arnau Farré, de 20 anys, que fa un mes va posar en marxa la seua perruqueria i barberia després de cursar els estudis i fer pràctiques durant més de dos anys a Francho’s Barber d’Alcarràs, des d’on va fer el salt definitiu per fer realitat el seu somni: tenir la seua pròpia perruqueria. No li falta feina i té l’agenda plena, “no només de joves com jo, que demanen talls a l’última moda, també venen senyors grans que volen que els faci arranjaments i l’altre dia vaig tallar els cabells a un nadó de 7 mesos. M’atreveixo amb tot”, assegura.

L’Arnau ha llogat un local al carrer Raval del Carme que abans era una antiga acadèmia d’anglès que va tancar, la qual cosa representa nova vida per a l’activitat comercial al centre històric. “El lloguer és assumible perquè tinc molta demanda, sobretot de cara a la pròxima celebració de la festa major des de finals de mes a primers de setembre.” No només talla els cabells, també afaita, un servei cada vegada més sol·licitat pels joves. “Afaito com abans, és un procés que porta temps i cura de la pell.

No és el mateix que fer-ho a casa teua amb la maquineta”, remarca. Una tallada de cabells sol costar uns quinze euros màxim, mentre que un servei complet està al voltant dels 22,50.

“Els clients queden satisfets perquè porto més de tres anys experimentant en ciutats com Barcelona, València o Logronyo en el meu període de pràctiques”, A les Borges hi ha mitja desena de barberies; l’Arnau té el rècord de ser el barber més jove.