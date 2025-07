La Reial Federació Espanyola de Futbol consuma el descens del Lleida FC, que no ha pagat a la plantilla

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va comunicar ahir, mitjançant una circular, el descens administratiu del Lleida CF a Tercera RFEF “per causes econòmiques”, després que no aconseguís pagar, en la data límit del 30 de juny, els deutes denunciats per la plantilla davant de la Comissió Mixta AFE-RFEF.

El club lleidatà va sol·licitar una pròrroga fins al 16 de juliol –argumentant que al FC Cartagena sí que se li ha concedit per fer front als pagaments fins al dia 31 de juliol– que no li va ser concedida, malgrat que dimarts es va publicar el calendari de Lliga de Segona RFEF i apareixia el nom del Lleida CF.

L’RFEF va fixar també el preu de la plaça vacant del Lleida CF que surt a subhasta per 288.920,94 euros. L’esmentada quantitat es correspon amb la suma de les quantitats fixades com a deute mitjançant resolucions de la Comissió Mixta, de les quantitats degudes a tècnics, dels deutes mantinguts amb l’RFEF i dels mantingudes amb la respectiva federació autonòmica.

A la circular federativa s’especifica com es pot optar a la plaça vacant, seguint en primer lloc els criteris de prioritat per als equips descendits esportivament del grup III de Segona RFEF i per l’ordre en què van baixar. Segons l’RFEF, qualsevol entitat interessada haurà de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic abans del dilluns 7 de juliol a les 23.59 de la nit i efectuar el pagament íntegre de la quantitat total del preu de la plaça a un compte corrent federatiu fins al dimarts 8 a la mateixa hora.

En aquest sentit val a recordar que, segons l’article 119.6 del Reglament General de l’RFEF, tenen prioritat, per aquest ordre els descendits Cornellà, Penya Esportiva, Alzira, Mallorca B i Badalona Futur. I en cas que cap no s’hi interessi o no compleixi amb les condicions exigides per obtenir la plaça, l’opció passaria a tenir-la l’Atlètic Lleida, que va quedar segon del grup de Tercera RFEF de la mateixa territorial que el club que deixa la vacant.

També especifica l’RFEF que, en el cas que diversos clubs hagin dipositat els diners que val la plaça, es tornarien els dipòsits efectuats a les entitats que tinguessin un pitjor mèrit esportiu que l’adjudicada.

Finalment, en cas que no hi hagués cap interessat a comprar la plaça a 288.920 euros, el preu es reduiria en un 50 per cent (144.460,47 euros) i així successivament, fins a arribar a una quarta fase, en la qual no s’hauria d’efectuar cap pagament.

A partir d’ara, el club podria continuar competint a Tercera RFEF, però la pesant llosa del deute milionari no desapareix i, en una categoria encara menor, no resulta improbable que els actuals gestors optessin per la liquidació.

La Paeria vol reunir-se amb els responsables del club

Després de conèixer-se el comunicat oficial de l’RFEF, la Paeria va emetre una nota en la qual assenyala: “Una vegada s’ha fet públic el descens per causes econòmiques del Lleida CF, la Paeria convocarà els representants del club per conèixer el seu full de ruta, realitzar les valoracions oportunes i prendre les decisions que siguin procedents.

L’Ajuntament de Lleida manté el desig que la ciutat compti amb un club de futbol de referència i reafirma la voluntat de diàleg i mà estesa que va manifestar als representants del Lleida CF en la trobada del 20 de juny.

La Paeria lamenta la situació tant per la història del club com per l’afició i els sentiments que desperta.” Caldrà esperar també si en els propers dies el club blau convoca alguna roda de premsa o quins són els seus plans al consumar-se aquest descens administratiu.

Així mateix, les xarxes socials van ser ahir un clam amb socis i aficionats lamentant amb dolor aquest desenllaç del club. També hi va haver retrets als actuals gestors sota la presidència de Luis Pereira per haver portat l’entitat al precipici.

Comptes oficials de molts clubs catalans i també d’alguns de la resta de l’Estat i aficionats d’aquestes entitats també van voler mostrar el seu afecte al Lleida CF, en ocasions posant una simple emoticona amb un cor blau.