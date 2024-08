Ruta per descobrir oficis antics

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Un itinerari per diversos carrers de la població va inaugurar dissabte passat la Ruta teatralitzada de les cases amb nom d’oficis de la Granadella, que va reunir un nombrós grup de veïns i visitants. Són quinze cases en les quals s’han col·locat plaques, un treball del Grup de Recerca de la població que ha treballat durant mesos per posar en marxa la iniciativa, segons va explicar l’alcaldessa, Elena Llauradó. Són Ca l’Hostaler, Cal Xoll, Cal Col·lector, Ca l’Espardenyera, Cal Campaner, Cal Carreter, Cal Cotxero, Cal Sereno, Cal Saliner, Cal Taulé, Ca l’Amanidor, Cal Botiguer, Cal Baster, Cal Ferrer i Cal Moliner. Les plaques estan instal·lades a les respectives façanes i porten un QR amb una àmplia informació sobre cada habitatge i sobre com fer el camí per tenir una informació el més contextualitzada possible. Segons Llauradó, la ruta segueix la trajectòria d’una quinzena de famílies, explica el vincle que tenien amb la localitat i la seua importància dins de l’economia local, així com reivindica la vida quotidiana en el passat rural de la localitat per mantenir-la en el record. Aquest projecte va sorgir del Grup d’Investigació, integrat a l’Associació Cultural Casino, i es va presentar el mes d’octubre passat durant les Jornades Europees de Patrimoni, amb una xarrada al Centre Cívic 1 d’Octubre amb una exposició d’objectes antics. El grup espera que la ruta creixi en un futur amb la inclusió de noves famílies i noves cases a l’itinerari.

Desenes de persones van participar en la ruta que va sortir a les 19.30 des del Pla de la Vila amenitzada per la companyia Teatralitzat. Llauradó va mostrar la seua satisfacció per la creació d’aquesta nova experiència que espera que sigui un atractiu per a nous visitants a la localitat. “L’acte d’estrena va ser tot un èxit i l’ajuntament espera que la ruta dels oficis es converteixi en un atractiu més.”

Amb un premi de 4.000 euros, la Biennal d’Escultura està centrada en la cultura de l’oli i el món rural

En un altre ordre de coses, l’ajuntament recorda que a través del Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya i amb la col·laboració de la Cooperativa de la Granadella s’ha impulsat un nou concurs artístic: la Biennal d’Escultura. La temàtica de les obres haurà de centrar-se de forma evident o implícita en la cultura de l’oli, la ruralitat, la naturalesa, el paisatge, la sostenibilitat, la literatura, la filosofia o l’humanisme i estar creada amb materials nobles. Hauran de ser originals i inèdites. El premi és de 4.000 euros i l’obra guanyadora serà inaugurada durant la Fira de l’Oli de la localitat.