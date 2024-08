Instal·len dispensaris de pinso amb esterilitzants per a coloms a les Borges

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de les Borges Blanques ha col·locat dispensadors de pinso a les teulades de diversos edificis per frenar la sobrepoblació de coloms a la capital amb anticonceptius. Segons va explicar l’alcalde, Josep Ramon Farran, s’han instal·lat a la biblioteca municipal, al passeig del Terrall; al Centre Cívic i al jutjat de pau, a la plaça d’1 d’Octubre; i a la casa consistorial, al carrer del Carme. L’actuació es divideix en tres fases per completar l’esterilització de les aus.

La fase de fidelització consisteix en l’administració diària de panís sense tractar a tall de placebo a primera hora del matí. La segona és de seguiment amb càmeres de foto camuflades per monitorar el nombre de coloms i tenir informació sobre la presència d’altres aus. I la tercera i última de tractament es portarà a terme en tres o quatre setmanes, quan es valorarà si el percentatge de coloms és suficient per consolidar la ubicació i passar llavors a substituir el placebo per l’anticonceptiu adjutant la dosi a un mínim de 8-10 grams per coloms al dia.L’objectiu final és establir un punt d’alimentació fix per tractar entre 50 i 60 aus per dispensador i arribar a gairebé 200 exemplars esterilitzats a tot el municipi en una operació inicial.Segons l’alcalde, s’han comptabilitzat un miler de coloms a les Borges malgrat que es porten fent controls d’aquests animals des de fa almenys deu anys i adoptant mesures com la instal·lació de gàbies per a la seua captura i el posterior sacrifici seguint tots els protocols sanitaris. Tanmateix, s’ha detectat que hi ha hagut un efecte rebot i que han tornat a reproduir-se per la qual cosa cal adoptar un nou sistema. Farran va indicar que la intenció final és decantar-se per la introducció del pinso amb anticonceptiu durant els mesos de reproducció dels coloms.

La superpoblació de coloms comporta un problema de salubritat i també afecta el patrimoni arquitectònic i la degradació d’edificis per l’efecte corrosiu que tenen els seus excrements, la qual cosa motiva queixes veïnals.

Estudis per introduir el fàrmac i anar retirant gàbies

L’ajuntament de les Borges Blanques va portar a terme aquesta primavera un diagnòstic per determinar l’afectació que la sobrepoblació de coloms té a la capital de les Garrigues. Aquest informe centrava l’atenció en els punts de nidificació i d’alimentació ja identificats, així com en la densitat de població de les aus. El fàrmac anticonceptiu, la nicarbacina, també s’afegiria posteriorment a les gàbies que actualment ja es tenen distribuïdes pel nucli urbà de la població. Les Borges Blanques s’afegiria a municipis com Solsona, Barcelona, Igualada, Molins de Rei, Olesa, Pobla de Claramunt, la Seu d’Urgell o Calaf, que ja utilitzen aquest fàrmac per controlar la població de coloms atesos els problemes de salubritat i també de la degradació dels edificis. El consistori sol·licita als veïns que si tenen constància d’immobles que són dormitoris o punts de nidificació i reproducció de coloms ho comuniquin al consistori com més aviat millor.