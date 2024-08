Troben una plantació que produïa 'maria' per valor de 600.000 € a l'any

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un home de 27 anys al desmantellar una plantació de marihuana en una finca de l’Espluga Calba, amb una capacitat de per produir droga per valor de 600.000 euros a l’any. Pel que sembla, haurien llogat la finca a començaments d’any i, després de fer reformes, es van registrar talls de llum i baixades de tensió entre els abonats d’aquesta població de les Garrigues. Davant dels indicis que era una plantació de marihuana, els Mossos van començar a fer vigilàncies sobre la finca, en la qual hi havia una masia i un magatzem, en una zona aïllada i elevada.

Els agents van comprovar que havien instal·lat càmeres de vigilància i hi havia cables de llum i aigua que entraven per la paret, a part de sortides de ventilació. Així mateix, van constatar amb el proveïdor d’electricitat que, malgrat tenir contracte en vigor, el consum era molt més elevat que el recollit pel comptador i que tindrien una connexió fraudulenta. Amb l’autorització judicial, els Mossos van entrar a la finca i en un dels edificis van trobar un home que seria el vigilant i jardiner de l’explotació. Al magatzem, van localitzar 845 plantes de marihuana amb tota una instal·lació moderna de llums led i reg gota a gota. També hi havia una zona d’assecatge, de tractat de les plantes i selecció dels cabdells, pesat i envasat. La planta baixa de la casa estava preparada per iniciar un nou cultiu. La instal·lació de llums té un cost de més de 30.000 euros i tota la infraestructura estaria valorada en 80.000 euros. El valor de la droga localitzada, que seria una de les quatre collites anuals que podria aconseguir, tindria un valor al mercat d’uns 150.000 euros.Amb aquesta nova confiscació, en el que van d’any els cossos policials han decomissat més de 27.000 plantes de mariahuana en diferents actuacions a les comarques lleidatanes.