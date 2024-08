Exposició sobre l'“escola dels padrins”

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu del Cal Pauet estrena aquest dissabte una nova exposició amb la qual vol rememorar L’Escola dels Padrins, una mostra de com era l’escola en les dècades dels cinquanta, seixanta i setanta, principalment, encara que també hi ha llibres dels anys 20. Es podran veure diversos models de pupitres de fusta, mapes, llibres de text, plomes per escriure, tinters, còmics i altres elements que Josep Maria Anglès, promotor de la iniciativa, està ultimant perquè els visitants puguin entendre els avanços en l’educació i com s’aprenia durant els anys del franquisme.

“Vol ser un camí nostàlgic de records per a uns i d’observació per als altres. De fet, aquests objectes solen resultar molt curiosos per als més petits, en especial llibres i còmics”, va assegurar Anglès.L’exposició estarà oberta al públic fins la primera de setembre durant la festa major de les Borges però després es podrà veure durant dos mesos de tardor. “Es tracta d’una col·lecció nova que he anat creant amb aquesta temàtica que considero molt formativa.” Anglès té a les Borges un museu amb gairebé 3.000 peces antigues entre vehicles, posters, televisors, fullets de publicitat, càmeres i altres objectes.