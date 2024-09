La Fira Heroica compleix 10 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La desena edició de la Fira Heroica es va celebrar ahir a Fulleda amb diverses novetats que, segons va destacar el consistori, van tenir una gran acollida entre els participants. Així, per celebrar l’efemèride la fira que recrea la llegenda d’Agustina d’Aragó va celebrar per primera vegada una caminada popular, amb la participació de més de 150 persones que van gaudir dels paisatges d’aquest municipi de les Garrigues, i la visita guiada al poble. Un altre dels moments més destacats de la jornada va ser l’entrega del Porró de Fulleda a Lo Sr. Postu en reconeixement a la seua “incessant tasca a favor de les causes solidàries i per la defensa de l’ADN lleidatà i de les Terres de Ponent”. El guardonat va agrair el reconeixement i va destacar la col·laboració de l’ajuntament de Fulleda, així com dels ciutadans, en les seues campanyes solidàries.

En aquesta edició també es va ampliar el nombre de paradistes, que el consistori va assenyalar que “reafirma el compromís en la promoció del consum dels productes de proximitat i la dinamització socioeconòmica del territori”. D’aquesta forma, els visitants van poder disfrutar d’una àmplia varietat de productes així com dels tallers d’oficis, les recreacions de la llegenda d’Agustina d’Aragó o la zona de jocs infantils, que va ser un dels punts més freqüentats de la Fira Heroica.Per la seua part, l’alcalde de Fulleda, Jordi Arbós, va valorar “molt positivament” aquesta desena edició. Va destacar l’“excel·lent organització, la gran afluència de públic i l’èxit de les noves propostes”. Va dir que “aquesta fira és una finestra per mostrar l’esforç dels pobles petits com Fulleda, que amb iniciatives com aquesta reivindiquen la importància en el present i el futur de Catalunya”. També va reconèixer el paper dels 30 voluntaris.