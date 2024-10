La Cooperativa de Juncosa comença la collita d'olives arbequines i l'elaboració d'oli amb bones perspectives

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cooperativa de Juncosa ha començat la recol·lecció primerenca d'olives arbequines per a l'elaboració del seu oli premiat internacionalment. El president de la Cooperativa, Albert Guiu, ha explicat que el reg de suport ha estat una de les claus perquè la seva producció pugui augmentar enguany entre "un 20 i un 25%", davant l'escassa collita a les finques de secà i en un context de davallada productiva a diferents zones de Catalunya. Així mateix, les pluges de les últimes setmanes han afavorit que l'oliva presenti un estat òptim. Pel que fa als preus de l'oli a curt termini, Guiu ha previst que "aguantin" amb imports similars als dels darrers mesos i no descarta que baixin a principis del 2025.

El molí de la Cooperativa de Juncosa ha fet la primera premsada per obtenir el seu oli d'oliva extra verge de collita primerenca ('Les Cabanes Taste of Earth'), que ja ha rebut 41 premis internacionals de qualitat. Guiu ha destacat que l'inici de la campanya s'afronta amb bones perspectives "gràcies" al reg de suport a les finques, que previsiblement els permetrà augmentar entre un 20 i un 25% la producció als olivers. Percentatges que ha valorat positivament en un any en què la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) estima que la collita d'oli d'oliva patirà una davallada generalitzada.

En aquest sentit, un dels productors, Albert Mateu, ha celebrat que enguany es presenta una "campanya molt bona" a Juncosa, ja que el reg de suport els ha permès "garantir" tots els processos necessaris per afavorir la recol·lecció dels olivers, a diferència d'altres zones de Catalunya. A més, les pluges de les últimes setmanes han fet possible que l'oliva presenti un estat "immillorable". "No hi ha hagut afectació per mosques (als fruits) i està tot perfecte per obtenir un oli de primera línia", ha afegit.

Preus que es mantindrien a curt termini

Pel que fa als preus, Guiu apunta que podrien mantenir-se similars als registrats durant aquest any fins a principis de 2025, quan començarien a baixar. "De moment, crec que aguantaran més o menys com aquest últim any i de cara al 2025 segurament podrien baixar, però encara està per veure", ha dit. "No hi ha una producció molt gran a Espanya ni a la resta de països productors", ha conclòs.

Oli de collita primerenca

El moliner de la Cooperativa de Juncosa, Miquel Gual, ha explicat que la base del seu oli és una "bona selecció" de les olives ja des de les finques i després entren en joc altres factors com el temps de "batut" durant el procés d'elaboració. Així, Gual ha detallat que una de les principals particularitats del seu producte reconegut internacionalment és que la collita és "molt" primerenca, fet que permet a l'oli conservar el "color verd" i més "aromes" dels primers fruits dels arbres.

En aquest sentit, Gual ha dit que pràcticament cada any la collita a la zona s'avança amb l'objectiu de buscar un producte de qualitat superior, malgrat que això pot afectar el rendiment de les finques.