Oposició per cobrir tres places de policia i caporal

La junta de govern municipal ha donat llum verda aquest mes a la convocatòria i les bases del procediment selectiu per a la provisió de tres places d’agent de la policia local de les Borges Blanques mitjançant el sistema de concurs oposició, així com també per a la creació d’una borsa de treball que permetrà cobrir amb personal funcionari les places vacants. En concret, el procés d’estabilització és per comptar amb un caporal, ja que el titular de la plaça treballa en comissió de serveis a Mollerussa, i dos policies interins.

Segons l’alcalde de les Borges, Josep Ramon Farran, el caporal no té intenció de tornar per la qual cosa és necessari cobrir aquest lloc. Actualment, al cos hi ha cinc funcionaris i dos interins. Segons la previsió d’UGT, la comissaria de la capital de les Garrigues necessitaria vuit agents i un caporal. Tenir una plantilla de vuit agents fixos i un titular és l’objectiu amb què es treballa. A més, el consistori de la localitat compta amb un agutzil.

Almacelles recupera un efectiu

L’ajuntament d’Almacelles ha recuperat un efectiu que fins al moment treballava a Alcarràs i que torna al seu lloc. Amb aquest seran dos els agents que hi ha a la població del Segrià. El sindicat majoritari de funcionaris a l’ajuntament d’Almacelles, UGT, va denunciar a primers de mes que la població portava setmanes amb només un policia dels vuit que li corresponen. Segons l’alcalde, Joan Bosch, el consistori convocarà oposicions per cobrir dos places de policies interins per urgència per poder tenir dos parelles i organitzar els torns per patrullar.