Compromís del Govern català per pagar els fons per nuclears abans de final d'any

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat s’ha compromès amb els ajuntaments dins d’àrees afectades per nuclears a liquidar entre finals d’any i principis del vinent els imports que encara queden pendents dels Fons Nuclears del 2023. Així ho va assegurar ahir el secretari d’Empresa, Jaume Baró, en la reunió per gestionar el Fons de Transició Nuclear a Falset. “La previsió és que abans d’acabar l’any puguem aprovar-ho en acord de govern”, va dir. D’aquesta forma, Baró va respondre la denúncia que ERC va fer per l’impagament de 55 milions d’euros “paralitzats”.

Durant la trobada, Baró va afirmar que el Govern també treballa per ampliar el període d’execució dels projectes presentats pels ajuntaments fins al 2026. A Lleida aquests fons beneficien 10 municipis de les Garrigues i 9 del Segrià dins de l’àrea d’influència de la central d’Ascó i que haurien de cobrar gairebé 8 milions d’euros, la qual cosa en suposaria més de 400.000 per a cada un, que podrien invertir el 2025.