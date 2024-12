Forestalia activa el projecte d'una nova línia d'alta tensió

L’empresa energètica aragonesa Forestalia ha activat el projecte d’una línia d’alta tensió (LAT) de més de 80 quilòmetres per les Garrigues i el Segrià per portar a Tarragona l’energia de cinc parcs eòlics del Baix Cinca i els Monegres. Ha iniciat la seua tramitació davant del Govern espanyol un any després d’haver presentat el projecte a ajuntaments afectats.

El projecte, en informació pública fins al 5 de febrer, s’activa després que dos de les tres línies MAT (Molt Alta Tensió) que promovia Forestalia a Catalunya, la del Pallars i la de Begues, hagin estat formalment rebutjades per la Generalitat i la primera (i també la segona segons TV3) pel Govern central.

L’empresa energètica manté ‘viu’ el projecte de la MAT del sud de Lleida mentre llança el de la LAT

Segueix viu, tot i que recorregut per la Diputació i diversos ajuntaments als tribunals, el projecte de la MAT del Segrià i les Garrigues, el traçat del qual travessa onze termes de les Garrigues (l’Albi, els Torms, Granyena, Torrebesses, la Pobla de Cérvoles, Tarrés, el Vilosell, Juncosa, Vinaixa, el Soleràs i la Granadella) i tres del Segrià (Maials, la Granja d’Escarp i Llardecans) per portar energia del bloc Lupus, a Osca, fins a Hostalets de Pierola, a Barcelona, per l’Espluga de Francolí.

El nou projecte, amb capacitat per transportar 220 kV (davant dels 400 de les MAT), té com a finalitat traslladar l’energia produïda a sis parcs propers als de Lupus (Sigrun, Sigfrida, Sueva, Brunilda, Hervor i Mist, que sumen 23 aerogeneradors de 163 metres de rotor i 194,5 d’altura màxima de l’aspa que sumen 89,16 MW de potència) fins a la mateixa subestació de l’Espluga de Francoli inclosa en el traçat de la MAT que continua viva.

“Forma part del contingent que estava previst evacuar a l’Espluga”, van assenyalar fonts de Forestalia, que es mantenen “expectants” a l’espera de les resolucions del ministeri de Transició Ecològica) sobre les MAT.

El promotor planteja dos traçats per Lleida per a aquesta nova línia: un de 84,6 km que entra a Lleida per Soses i Torres de Segre abans d’iniciar el tram que coincideix a les dos proposades per Alcarràs, la capital, Albatàrrec, Artesa, Puiverd, Juneda i les Borges i per continuar per Puiggrós, Arbeca, els Omellons, l’Espluga Calba i Fulleda abans d’anar a l’Espluga de Francolí.

El segon, de 80,8 km i que, vist el document de recomanacions per al disseny de parcs i línies de la conselleria de Territori, té més possibilitats de tirar endavant al ser soterrat, dissenya el tram propi per l’Albi, Vinaixa i Tarrés per arribar a l’Espluga pels termes tarragonins de Vimbodí i Poblet.

La LAT entre Saidí i l’Espluga té un pressupost de 144,5 milions, que amb els 97,91 dels 6 parcs suposa el 48% del cost previst, de 298,3.

En aquest sentit, aquests dos blocs principals es completen amb tres trams de línia que sumen 44,38 quilòmetres i un cost de 7,17 milions més quatre subestacions que en costaran 21,35, i un altre tram d’estesa a Tarragona, de 2,18 quilòmetres i 1,03 milions, més un centre de seccionament de 26,28 milions d’euros.