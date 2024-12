Govern central i Generalitat liquiden la MAT de Forestalia pel Pallars Jussà

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La línia MAT (Molt Alta Tensió) ha deixat de ser una amenaça per al Pallars Jussà, el projecte de la qual ha acabat corrent la mateixa destinació que les autopistes elèctriques dels anys 80 i 90 i els posteriors i fallits intents de ressuscitar-les. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va confirmar ahir que el seu departament ha emès un informe “desfavorable”, al considerar inassumible el seu impacte ambiental, a la iniciativa de l’empresa aragonesa Forestalia, que pretenia transportar l’energia d’una dotzena de parcs de renovables de Laluenga (Osca) a la subestació d’Isona a través d’una estesa de 180 quilòmetres.

La decisió de la Generalitat comporta l’emissió d’una DIA (Declaració d’Impacte Ambiental) igualment desfavorable per part del Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica) que es coneixerà pròximament i que, en paral·lel, porta la caducitat de l’autorització per a la MAT que havia emès Red Eléctrica.

“L’informe de la Generalitat és vinculant”, van assenyalar fonts del Miteco, que van avançar que el sentit de l’informe del ministeri anirà en sintonia amb l’emès pel Govern.

Per la seua banda, fonts de Forestalia es van mostrar “expectants davant del pròxim pronunciament del Miteco” i van recordar que “els projectes de generació amb DIA favorable tenen el seu valor per al desenvolupament i creació d’ocupació al territori”.

L’empresa energètica aragonesa encara manté viu el projecte d’una altra MAT de Terol a Barcelona pel Segrià i les Garrigues, i una tercera amb una variant a Barcelona, per a les quals, segons va dir Paneque a La Vanguardia, Territori també ha emès informes desfavorables. Forestalia comença a plantejar-se donar una altra destinació a la producció dels parcs de renovables, l’energia dels quals havia de viatjar inicialment a Catalunya.

Malgrat que no tots aquests parcs eòlics tiraran endavant. De fet, el Miteco va fer públiques fa uns dies les DIA desfavorables de tres dels dotze d’aquest clúster, els de Fornas, Hadar i Superelipse. La MAT, de la qual Forestalia va presentar aquest estiu una segona versió de menor longitud i amb bona part del traçat soterrat, era un projecte amb fort rebuig a les zones afectades. De fet, els ajuntaments de Tremp, Isona i Conca Dellà, Gavet de la Conca i Castell de Mur l’havien recorregut als jutjats. També havien decidit sumar-s’hi altres de la Franja com els de Benavarri i Peralta.

El Govern no preveu per ara transvasar el Segre

“Estudiarem les propostes amb detall”, va dir en una entrevista amb La Vanguardia la consellera de Territori, Sílvia Paneque, sobre la proposta dels col·legis d’enginyers d’impulsar un transvasament d’aigua de la conca del Segre a l’àrea metropolitana de Barcelona, encara que va matisar que no “la tenim contemplada en el full de ruta que tenim d’aquí al 2030”. Sílvia Paneque espera “superar l’any 2025 sense més restriccions” d’aigua que les actuals.