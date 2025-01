La Fira de l'Oli creix i supera els 6.000 metres quadrats

La Fira de l’Oli de les Borges Blanques creixerà en la seua pròxima edició, que se celebrarà del 17 al 19 de gener. Guanyarà superfície, amb un recinte de 6.200 metres quadrats davant els 5.800 en anys anteriors. Aquesta extensió englobarà dos pavellons, una carpa de 1.200 metres quadrats i dos àrees a l’aire lliure. Així mateix, el certamen estrenarà un nou espai dedicat a difondre la cultura de l’oli. Portarà el nom d’Oleoteca, s’instal·larà a l’antic Bar de Vidre, al costat del Pavelló de l’Oli i continuarà funcionant una vegada acabi la fira amb activitats al llarg de tot l’any (vegeu el desglossament superior).

La 28 edició de la Fira de l’Oli d’Oliva Verge Extra de Catalunya reunirà 37 productors, una xifra similar a la de l’any passat. N’hi haurà de Lleida i d’altres punts de Catalunya i Espanya. Exemple d’això és un expositor de Jaén que ja va participar en edicions anteriors, així com una creixent representació del Pallars Jussà. L’ajuntament de les Borges Blanques va destacar la seua aposta per reforçar el seu paper com a capital de l’oli de Catalunya obrint el certamen a tota mena de productors, una cosa que combinarà amb la commemoració del cinquantè aniversari de la Denominació d’Origen (DO) Garrigues.

La fira tindrà aquest any mig centenar d’olis a concurs, una xifra inèdita fins ara, segons els organitzadors. El recinte acollirà, com en edicions anteriors, l’espai Aliments, territori i tu de la Diputació. El president de la corporació provincial, Joan Talarn, va explicar que hi tindran lloc dinou accions que inclouran degustacions, showcookings i tallers culinaris sobre productes d’alimentació de proximitat.

L’espai de la Diputació acollirà convidats com el televisiu Arnau París, la cuinera i divulgadora Maria Nicolau, els germans Sergi i Xavier Torres, la pastissera Chaimaa Arjam, l’assessor de l’Aula Gastronòmica Lluís Bonillo i representants de coneguts establiments de restauració catalans com No Rules de Lleida, Hostal Benet de kes Borges, Les Moles d’Ulldecona, Sucre i Disseny d’Alcarràs i El Cigró d’Or de Vilafranca del Penedès.

Iniciatives que van més enllà dels tres dies de fira

L’Oleoteca, l’espai dedicat a la divulgació de la cultura de l’oli, no serà l’únic que haurà de tenir continuïtat més enllà de la celebració de la Fira de l’Oli. L’ajuntament prepara la segona edició del Fòrum de l’Oli d’Oliva Verge Extra de Catalunya, que preveu celebrar el mes d’octubre, i treballa en un projecte per donar a conèixer la cultura de l’oli d’oliva en àmbits com els restaurants. També l’assistent virtual que s’estrenarà durant la fira, denominat iaia, haurà de continuar funcionant com a eina de consulta municipal.

Manifestació contra el projecte de Nova Tracjusa

El programa de la fira inclourà una manifestació dissabte al migdia contra el projecte de Nova Tracjusa, que preveu fer servir residus per obtenir gas a la planta d’assecatge de purins de Tracjusa, a Juneda. L’alcalde, Josep Farran, va explicar que esperen l’assistència de catorze alcaldes de les Garrigues, el Pla i l’Urgell. “La fira no pot quedar al marge de l’amenaça que suposa aquesta planta de gasificació”, va dir, i va valorar que aquesta activitat pot eclipsar els productes locals. “Costa molt crear una marca i poc destruir-la”, va afirmar.