"Cada cop estan més professionalitzats, amb elements de domòtica per gestionar els cultius"

Els Mossos d’Esquadra van desmantellar dilluns una plantació de marihuana en un antic molí d’oli de Castelldans, notícia que ha avançat avui SEGRE. Hi van trobar 805 plantes d’1,5 metres d’alçada en avançat estat de floració amb un valor de mercat que podria ser de 34.000 euros. El sergent cap de la Unitat d’Investigació de Mollerussa, Rubèn Carrera, ha fet balanç a l’ACN dels darrers 8 mesos en què s’ha desplegat un operatiu que ha permès desmantellar 9 plantacions a les Garrigues. Segons Carrera, han aconseguit evitar que la problemàtica “s’enquistés” però preveuen continuar investigant, ja que han constatat que les organitzacions criminals dedicades al tràfic han vist en aquesta part del país més despoblada com una zona aparentment segura per fer-hi cultius.

Carrera ha explicat que ja fa temps havien detectat que les organitzacions criminals que es dediquen al cultiu de marihuana s’havien desplaçat de la zona de la costa de Tarragona cap al Priorat i la Conca de Barberà. Les Garrigues limiten amb aquestes comarques i com que és una zona relativament tranquil·la i amb poca població també s’hi haurien instal·lat. El sergent ha assenyalat que les plantacions que han desmantellat en els darrers vuit mesos són d’una “entitat important” i a més estan vinculades a grups criminals “especialitzats”. La majoria de la droga es fa per abastir Europa, és a dir que aquí es produeix tant que “és impossible que es consumeixi tot”. Carrera també ha destacat que els grups criminals estan molt ben organitzats i estructurats i que cada vegada incrementen les mesures per evitar ser detectats i que quan hi hagi un desmantellament hi hagi la menor afectació possible al conjunt de l’organització.

El sergent de la Unitat d’Investigació de l’ABP Pla d’Urgell – Garrigues també ha explicat que el perfil dels detinguts en els diferents operatius dels darrers mesos és el del “testaferro”, és a dir les persones que ajuden en la logística, tant pel que fa als lloguers dels immobles, les naus o els magatzems, com també els vehicles. Són persones estrangeres assentades al país, la majoria de la demarcació de Tarragona i tot i les excepcions, tenen vinculacions amb persones de l’Europa de l’Est, d’on provindrien la majoria de “jardiners” que es fan càrrec dels cultius.

Els Mossos destaquen la importància de la col·laboració ciutadana en el desmantellament d’aquestes plantacions i segons Carrera, el fet que se situïn en pobles petits, amb pocs veïns que es coneixen tots entre si és una “arma de doble fil”. La policia defineix aquest tipus de plantacions ‘indoor’ com un model de “règim de clausura”, ja que els seus responsables estan tancats a dins i no en surten pràcticament per res per tal de no ser detectats. Això no obstant, hi ha una sèrie de factors que els poden delatar, com per exemple l’olor de la marihuana quan bufa molt aire. En qualsevol cas, remarca que cada cop estan més professionalitzats, amb elements de domòtica per gestionar els cultius o càmeres de videovigilància.

Quan es fan els dispositius, els Mossos majoritàriament no han tingut enfrontaments amb els criminals i segons Carrera, quan entren per la porta ja “es donen per derrotats” i no ofereixen resistència. La seva actitud és tranquil·la i en cap cas són violents, fins i tot poden arribar a ser educats i col·laboradors amb la policia, i no tenen dubtes que l’entrada es pugui tractar d’un narco assalt, en què possiblement la reacció seria una altra.

16 detinguts dels quals 7 han ingressat a presó

En els darrers vuit mesos s’han desmantellat 9 plantacions de marihuana a les Garrigues en 7 poblacions diferents (Vinaixa, l’Espluga Calba, Els Omellons, la Pobla de Cérvoles, Castelldans, la Floresta i Juncosa de les Garrigues). És el volum d’operacions més important amb el nombre més gran de confiscacions que ha fet l’ABP. En total hi ha hagut 16 detinguts dels quals 7 han entrat a la presó. S’han intervingut més de 5.000 plantes i 54 quilos de cabdells.

Rubèn Carrera considera que han evitat que el problema “s’enquisti” a la comarca però remarca que cal continuar treballant i no es poden relaxar.

Plantació en un antic molí d’oli a Castelldans

L’operació d’aquesta setmana té el seu origen en una investigació iniciada a finals de l’any passat quan els Mossos van rebre diverses informacions que apuntaven moviments sospitosos en l’antiga cooperativa del poble. La finca està formada per tres naus i ja portava anys tancada, però feia mesos que algú havia començat a fer obres de manera discreta. Havien afegit elements per evitar ser vistos i s’havien reforçat les portes d’accés. Els Mossos van sospitar que es podrien trobar davant un nou cultiu, ja que feia tres mesos que n’havien desmantellat un altre al mateix carrer.

Després de fer vigilàncies, dilluns es va desplegar un ampli dispositiu per assaltar el recinte. Inicialment, els Mossos van tenir problemes pels reforços i anul·lacions que els criminals havien fet als accessos del recinte i quan van poder entrar van trobar detectors volumètrics que activaven focus de llum i càmeres de seguretat.

Dins la nau hi van trobar un home, que va quedar detingut, i dues sales construïdes amb plaques de guix i estructura metàl·lica. Una amb la plantació i l’altra també preparada per cultivar, però s’estava fent servir per assecar els cabdells. En la part superior van localitzar l’espai habilitat on vivia el detingut i una instal·lació de domòtica de seguretat que va permetre descobrir posteriorment microcàmeres que no es podien detectar, antenes de xarxa, una televisió per visionar les imatges i tot connectat a un rúter que permetria controlar la plantació a distància.

La instal·lació disposava de 50 làmpades amb el seu transformador, 17 ventiladors, 7 aparells d’aire condicionat, 4 filtres per evitar olors, 2 màquines per separar els cabdells, una màquina d’envasar al buit i nombrosos assecadors, 3 bàscules de precisió, adobs i productes fitosanitaris. El valor total del material superaria els 50.000 euros. Import al qual caldria afegir el lloguer de tot el recinte i que apuntaria al fet que els responsables són una organització criminal i el detingut el vigilant. També es van trobar l’escomesa fraudulenta a la xarxa elèctrica i que alimentava tot el recinte.