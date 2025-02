Així és el primer cementiri de mascotes de Lleida, ja preparat per rebre animals

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Ja està obert, ja tenim tots els permisos i he començat a construir les tombes”, explica Antoni Joan Torra, el promotor de Descans Les Potetes, el primer cementiri per a mascotes que opera a Lleida, les instal·lacions del qual es troben al Cogul, a la carretera que porta a Granyena.

Des d’aquesta setmana resta a l’espera que comencin a arribar els primers animals.

El complex, situat en un paratge de paisatge estepari amb arbres com pins i oliveres i proper al conjunt rupestre de la Roca dels Moros, ofereix sepultures en forma de prisma rectangular que s’estenen sobre àrees enrajolades de color clar. Totes estaran col·locades a terra, sense grups verticals.

El primer cementiri de mascotes de Lleida, preparat per rebre animals

Les tombes, similars a petits sarcòfags, són de tres mides perquè els propietaris dels animals de companyia difunts puguin escollir la que s’adapta millor a les proporcions de la mascota.

Les tombes més grans són de 120 per 60 centímetres, pensades per a gossos, i les més petites de 50 per 30, dissenyades per a gats i aus de menor envergadura. El model intermedi és de 80 per 50.

“Ara per ara tenim disponibles una vintena de tombes”, indica Torra, que ocupen un petit espai al recinte, que disposa d’unes instal·lacions amb un total de 2.000 metres quadrats de superfície.

“Continuarem construint-ne a poc a poc”, diu, així que vagi evolucionant la demanda tant en quantitat com en format elegit. “Esperarem a veure quin tipus d’animals van arribant i quina demanda té cada model”, anota.

El projecte ha començat la fase de promoció per dos vies. Una és l’activació d’un web ( www.descanslespotetes.com ) en la qual el cementiri es presenta com “un espai en un entorn tranquil on honorem la memòria de la vostra mascota en pau i respecte. La nostra missió és oferir un servei digne i amorós per acomiadar el vostre animal de companyia”.

També anuncia els preus: a partir de 250 € per a una sepultura en una tomba individual i 110 per a l’enterrament en una fossa comuna “on puguis homenatjar-lo juntament amb altres mascotes”. El transport és gratuït per a un radi de 50 quilòmetres.

L’altra via és la promoció directa, amb tríptics, en sectors com el dels veterinaris.