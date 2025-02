Demanen incloure l’Eix de les Garrigues en el pla de vies de la Diputació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els municipis dels Torms, Bellaguarda, la Granadella, la Comunitat de Municipis de les Garrigues Altes i el consell de les Garrigues han presentat al·legacions al pla zonal de la Diputació per demanar que l’Eix de les Garrigues Altes (Bellaguarda-els Torms, fins a la C-233 a l’Albagés) formi part de la xarxa del pla de carreteres en lloc de la categoria actual, que és la xarxa de camins d’interès territorial. Els municipis i el consell al·leguen que aquesta via compleix els requisits tècnics necessaris per formar part del pla zonal de carreteres, i han presentat un informe del consell comarcal que justifica aquesta incorporació. Argumenten que aquesta carretera és rellevant per a la vertebració nord-sud de la comarca. En les al·legacions han presentat una moció aprovada per unanimitat en el ple comarcal el 2020.

La comunitat de municipis de les Garrigues Altes està formada pels municipis de Bellaguarda, Bovera, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms.