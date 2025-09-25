Una nova propietària reobre l’icònic quiosc del Terrall
Després d’estar tancat des de principis de mes, garantirà la venda de premsa i revistes
Cristina Pérez Blanco és la nova propietària de l’emblemàtic quiosc de premsa del Terrall de les Borges Blanques després que l’antiga titular, Olga Lou, posés fi a l’activitat després de 22 anys el passat dia 7 de setembre. Cristina, veïna de la capital de les Garrigues, el va tornar a reobrir dilluns passat per a la venda de premsa, revistes, llaminadures i begudes. De fet, també ha instal·lat una petita cafetera per a la venda de cafès.
El quiosc de premsa del Terrall és tot un símbol en aquest cèntric passeig de la capital ja que està obert des del 1964, per la qual cosa ja està en l’imaginari de diverses generacions de la localitat, explica.
“Quan l’Olga va tancar el negoci jo hi vaig veure una nova oportunitat per al meu propi desenvolupament personal. Abans treballava en la cura de persones grans, residències i en la neteja, però em vaig decidir a comprar el negoci, canviar d’aires i arriscar-me.” No obstant, la parcel·la on s’ubica el petit local és propietat de l’ajuntament, amb el qual no ha tingut problemes per reprendre l’activitat, explica. “És l’únic quiosc de premsa del passeig i després de tants anys ja té el seu públic”, va assenyalar.
Clientela fidel
En els tres primers dies assegura que els clients han respost bé, “ja que hi ha moltes persones fidels a comprar aquí els diaris i les revistes setmanals i quinzenals. També m’he decidit a vendre llaminadures, ja que és un lloc molt freqüentat pels nens i els seus pares”. També es planteja demanar permís per posar algunes taules i cadires i servir begudes.
Obre de 9 a 13.30 hores i de 17.00 a 19.30 de dilluns a divendres, i els dissabtes i diumenges només al matí “aprofitant que el parc és un lloc al qual sempre va gent i es fan activitats”.
“Aquest horari requereix bastanta dedicació, però és el que hi ha si vull rendibilitzar la compra del negoci i tirar-lo endavant, almenys durant els primers anys”, assenyala la Cristina Pérez.