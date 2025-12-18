L'Ajuntament de Juneda busca solucions per recuperar el seu domini de Facebook
Entre les solucions, demanar als veïns fer denúncies massives o registrar un nou domini a la xarxa social
Els informàtics de l’ajuntament de Juneda tenen dificultats per solucionar el robatori del domini de Facebook del consistori que des del passat 20 de novembre emet una sèrie coreana. Segons l’alcalde, Antoni Villas, es plantegen dos possibles opcions: registrar un domini nou a la xarxa social o demanar als veïns que en denunciïn massivament l’ús fraudulent perquè la mateixa xarxa social l’elimini, ja que s’han arribat a donar aquests casos.
Villas va indicar que s’opta més per la primera opció i desvincular definitivament el consistori de l’emissió de la sèrie que continua projectant capítols, “encara que no sabem a qui pot interessar”, va puntualitzar. El domini municipal a la plataforma nord-americana es va usurpar des dels Estats Units entre finals d’octubre i mitjans de novembre. Descarten qualsevol contraprestació econòmica.
En un altre ordre, l’ajuntament debatrà avui el pressupost per al proper any, que ascendeix a 6 milions d’euros. La principal actuació és la urbanització d’uns 500 metres del carrer de la Font, que costarà 650.000 euros. Es demanarà un crèdit, ja que el Pla d’Obres de la Generalitat la preveu per al 2028 i es vol avançar la millora.