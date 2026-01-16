La Fira de l'Oli de les Borges Blanques arrenca amb rècord d'expositors i optimisme per la producció
Una de les trobades de referència per a l'oli d'oliva a Catalunya reuneix enguany les cinc DOP i aposta per qualitat, divulgació i innovació agrària
La 29a Fira de l'Oli de les Borges Blanques ha arrencat aquest divendres amb la participació rècord de 51 productors, que celebren la tornada a la normalitat amb "bones xifres" de producció després de tres anys de collites nefastes, segons el president de la DOP les Garrigues, Enric Dalmau, qui també ha parlat d'una producció quasi 6 milions de quilos. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha inaugurat la fira i s'ha mostrat al costat del sector agrícola per fer front al repte de modernització de les explotacions. Per primera vegada, el certamen reuneix les cinc DOP de l'oli de Catalunya i es consolida com un punt de trobada del sector, amb un programa que combina rigor professional i divulgació.
En la recta final de la campanya de l'oli, les cooperatives i molins de la DOP les Garrigues preveuen duplicar la producció en comparació a la campanya del 2024, quan es van produir 3,5 milions. "La campanya ha anat molt bé i passats anys dolents la gent està contenta", ha valorat el president de la DOP les Garrigues. Tot i això, Dalmau ha explicat que els preus "estan una mica justos" pels costos de producció. "Entre els adobs, els productes fitosanitaris i la gasolina, els costos de producció pràcticament s'han doblat", ha apuntat.
Els expositors també han manifestat bones sensacions durant el primer dia de fira. El president de la cooperativa de Juncosa, Albert Guiu, ha assenyalat que la d'enguany "és la segona millor campanya de la història" i ha destacat la qualitat "excel·lent" del producte. Precisament, el seu oli de collita primerenca, pioner a la comarca, ha estat guardonat amb més de 40 premis internacionals. En el marc del certamen també han ofert oli ecològic.
La cooperativa Arbequina d'Arbeca també ha estat present a la 29a edició de la fira. Aquest equipament ha xafat uns 2 milions de quilos d'olives. "És important participar en el certamen perquè ens dona a conèixer fora de la comarca", ha explicat Montse Fernández, resposable d'administració de la cooperativa. En la mateixa línia s'ha expressat Ramon Barrull, president de la cooperativa de la Granadella, qui ha destacat l'aposta del públic de venir a fira per repetir la compra de productes "de qualitat".
El conseller Dalmau inaugura la 29a edició de la fira
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha estat l'encarregat d'inaugurar aquest divendres la 29a edició de la Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de les Borges Blanques. Dalmau ha destacat la capacitat de la fira per "posar en valor un dels productes més importants" del país, i ha afirmat que l'oli d'oliva català "s'ha convertit en una marca i en un dels millors olis del món".
Preguntat per l'acord de la Unió Europea amb Mercosur, ha remarcat la necessitat del sector primari del país de "diversificar mercats" davant de la política aranzelària que porten a terme països com els Estats Units d'Amèrica i ha afegit que el Govern estarà "al costat de la pagesia defensant les clàusules mirall" amb els productes que vinguin d'aquests països llatinoamericans.
En el marc de la inauguració, l'alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, ha manifestat la voluntat del certamen de ser "la referència del sector". Així mateix, ha destacat que la fira situa la capital de les Garrigues al mapa, com un municipi amb més de 150 anys d'història en el món de l'oli.
El certamen s'allargarà fins diumenge
La Fira de l'Oli de les Borges Blanques reuneix per primera vegada les cinc denominacions d'origen protegides (DOP) de l'oli a Catalunya com ho són les de les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà. Tot plegat, amb una programació que s'allargarà fins diumenge i que combina el rigor professional, la divulgació, la cultura i la participació popular.
Precisament, els guanyadors dels Premis Nacionals de Catalunya 2025 tindran un paper central en el programa i protagonitzaran col·loquis amb petits i grans productors, generant espais de reflexió compartida sobre la qualitat, l’escala productiva i el futur del sector oleícola català. Un dels altres actes destacats és un diàleg entre les cinc DOP per abordar el present i el futur de sector.
En paral·lel, l’Oleoteca, equipament municipal nascut l’any passat, acollirà 11 hores de tallers de tast guiats, pensats per acostar la cultura de l’oli a tots els públics, desmentir mites populars i descobrir la riquesa sensorial de l’OOVE.
Pel que fa al Concurs d’Olis d’Oliva Verge Extra, aquest any ha rebut 61 mostres –vuit més que l’any passat– de 47 productors –10 més que el 2025– . El concurs ja té finalistes de les tres categories Fruitat Verd Amarg, Fruitat Verd Dolç i Fruitat Madur.
D'altra banda, la fira reforça de manera destacada la seva dimensió gastronòmica de la mà de xefs de primer nivell com Xavier Benet, Ada Parellada, Pep Moreno, Gonçal Ferreruela, Moha Quasch i els germans Torres, entre d’altres. Es faran demostracions i degustacions situant l’oli d’oliva verge extra com a ingredient principal de la cuina contemporània.