Rebenten un aparador a Balaguer per robar en una botiga

Imatge del vidre de l’aparador trencat, per on van accedir per sostreure els mòbils. - L. PEDRÓS

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori que es va produir ahir a la matinada a la botiga de telefonia Orange de Balaguer, d’on els lladres van sostreure mòbils d’alta gamma valorats en uns 5.000 euros. El robatori amb força va tenir lloc al voltant 3.00 hores quan l’autor o autors van trencar un dels vidres de l’aparador de l’establiment, situat al carrer Urgell de la capital de la Noguera.

“Han agafat una tapa de claveguera, l’han llançat contra el vidre i han aconseguit que es trenqués. Han agafat set mòbils que hi havia a l’expositor i han fugit”, va comentar el responsable de la botiga a aquest diari. L’afectat va ser alertat pels Mossos d’Esquadra i la central d’alarmes minuts després de l’assalt.La policia autonòmica va acudir al lloc i va fer una inspecció ocular a la recerca d’indicis i proves. També van obtenir els enregistraments de les càmeres de seguretat. Entre els mòbils sostrets hi havia de les marques Iphone i Samsung. No ha transcendit si va ser obra d’una o més persones. El responsable de la botiga va lamentar que “no és la primer vegada que ens roben. Els dos últims anys ens han entrat dos vegades més”. Durant el matí van col·locar uns cartrons al forat que van fer els lladres. Al tancament d’aquesta edició no constaven detencions sobre els fets.

Entre el gener i el setembre de l’any passat, es van registrar un total de 1.041 robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions a les comarques de Lleida, segons el balanç del ministeri de l’Interior. Aquesta xifra suposa una mitjana de quatre casos per dia i són un 15,2% més de denúncies que en el mateix període de l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 904.