Penelles tindrà un centre de serveis a la rectoria

L’ajuntament de Penelles habilitarà a l’edifici de la rectoria un centre de serveis per a la gent gran. El consistori ha firmat un conveni de cessió amb el bisbat d’Urgell, que estableix que les funcions que es donin a l’equipament estaran dirigides a la gent gran, als nens i joves de l’Esplai La Freixa i a la parròquia. L’alcalde de la localitat, Eloi Bergós, va explicar que la planta baixa de l’edifici es rehabilitarà com a centre de serveis i que la primera planta serà per a l’Esplai, la parròquia quan ho necessiti i també allotjarà la seu de la Fundació d’Esplais Santa Maria de Núria. Va afegir que la voluntat del consistori és aconseguir que sigui un equipament dedicat a l’atenció integral de les persones en l’àmbit rural (SAIAR) amb places concertades i una capacitat per a quinze persones. “Estem tramitant aquesta petició amb el departament de Drets Socials per complementar l’oferta de serveis”, va assenyalar. Aquest projecte preveu un servei de menjador i bugaderia, entre d’altres, i les obres han d’estar acabades al setembre. Els treballs contemplen una inversió d’un total de 140.000 euros i seran finançades amb les subvencions del pla d’obres i serveis. Bergós va apuntar la creació d’aquest centre obeeix a la demanda d’aquest nou servei.