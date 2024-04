Contracten una empresa per combatre la plaga de coloms

La Paeria de Balaguer ha contractat una empresa per combatre la plaga de coloms que provoca des de fa mesos queixes veïnals, especialment entre els habitants del centre històric. Així ho va anunciar ahir l’ajuntament, que va indicar que aquesta firma ja ha elaborat un primer informe que certifica la sobrepoblació d’aquestes aus a la capital de la Noguera. Aquest document, va explicar el consistori, suposa “un pas necessari per poder demanar al departament d’Acció Climàtica que autoritzi mesures per fer front al problema”.

L’alcaldessa, Lorena González (PSC), va explicar que demanaran a la conselleria autorització per a dos mesures. La primera és alimentar els coloms amb pinso esterilitzant, una cosa que s’ha de fer de forma continuada durant anys per obtenir resultats. “L’empresa ens diu que la reducció de població mitjançant aquest sistema no comença a notar-se fins al tercer any”, va indicar la primera edil. Per reduir la proliferació d’aquestes aus de forma més immediata, el consistori demanarà també a la Generalitat que autoritzi captures d’exemplars. De forma paral·lela, la Paeria requerirà als amos d’edificis on nien coloms que els tanquin per impedir-los el pas.La contractació de l’empresa encarregada de combatre la plaga es va portar a terme mitjançant un contracte menor, que no exigeix convocar un concurs públic al no superar el límit legal de 15.000 euros. El consistori la va fer pública ahir, després de la constitució dijous passat de la comissió de seguiment de la plaga. Aquest organisme reuneix el consistori, entitats del centre històric i el col·lectiu de veïns que va promoure una moció per exigir mesures contra la proliferació d’aquestes aus en el ple celebrat al febrer.Veïns del barri antic van advertir que la plaga de coloms persisteix i que han començat la posada d’ous, per la qual cosa temen que la seua població superi aviat els 8.000 exemplars que estimen que hi ha actualment. Aquests veïns van lamentar que la Paeria encara no hagi posat en marxa mesures per reduir la proliferació d’aquesta espècie, al considerar que suposa insalubritat i risc per a la salut humana. El consistori, per la seua part, va defensar que està actuant per aturar el problema. “Els veïns ens tindran al seu costat”, va dir l’alcaldessa.