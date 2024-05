Més seguretat al voltant de l'escola

Albesa vol que l’accés al nou col·legi L’Àlber, que s’estrenarà el proper setembre, sigui totalment segur i sense trànsit rodat als carrers adjacents. Per aconseguir-ho, tots els accessos de la zona, on també s’ubica el pavelló municipal, seran per als vianants. L’alcalde, Antoni Balasch, va apuntar que, amb les obres de l’escola pràcticament finalitzades, aquesta setmana s’han iniciat les obres per reforçar la seguretat als carrers laterals i la posterior del centre educatiu. Els treballs contemplen la construcció de voreres i la pavimentació de les dos calçades, així com la connexió amb la guarderia municipal.

A finals de l’any 2023 es van portar a terme les obres d’urbanització dels carrers d’accés a aquesta àrea des de la carretera de Lleida. En concret, dels dos vials que envolten aquests equipaments. Aquests treballs van tenir un cost de més de 200.000 euros. Segons Balasch, és nova àrea d’equipaments serà “una de les més segures de la localitat”.

El col·legi L’Àlber s’estrenarà el proper mes de setembre, per l’inici del nou curs escolar

Al setembre, els alumnes d’Albesa estrenaran el reivindicat col·legi L’Àber. Inicialment estava previst per al primer trimestre d’aquest any, encara que les obres es van retardar i entrarà en servei el pròxim curs escolar. S’ha construït en un solar de 5.000 metres quadrats i ha suposat una inversió de 3,6 milions. És d’una planta, amb diferents aules, menjador i espais lúdics.

Gimcana digital dedicada al patrimoni per atreure turistes

L’ajuntament d’Albesa activarà aquest mes una gimcana digital a través de codis QR per recórrer la població i descobrir els seus atractius turístics i patrimonials. A través d’una aplicació per a dispositius mòbils, els visitants podran recórrer llocs com la séquia àrab, l’església amb un campanar d’espadanya, el retaule de pedra de la Verge del Roser (declarat BCIL el 2014) o la creu de terme, entre d’altres. El joc, el títol del qual és Origen, té una durada d’aproximadament uns seixanta minuts i els participants han de resoldre onze enigmes recorrent 1,1 quilòmetres. Balasch va afegir que ben aviat es presentarà a la comunitat educativa com a activitat lúdica i divulgativa, i després es farà una difusió interna per als veïns del poble.