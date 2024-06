Os de Balaguer inverteix un milió d'euros per a reurbanitzar el centre

Os de Balaguer invertirà un milió d’euros en la reforma dels principals carrers del centre de la localitat. El projecte d’urbanització contempla el canvi de les instal·lacions d’aigua i desaigües, a més de la nova pavimentació d’aquestes vies.

L’alcaldessa, Estefania Rufach, va explicar que aquesta obra serà finançada amb ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb subvencions de la Diputació a través del pla d’inversions i de salut, i amb fons propis. Va justificar la necessitat d’actuar a la xarxa de desaigües i aigua del municipi al tractar-se d’una instal·lació molt antiga i que genera molts problemes de ruptures i fugues durant l’any. Els treballs han d’estar enllestits el desembre del 2025 i el consistori preveu adjudicar les obres com més aviat millor.

S’iniciaran a la zona de la plaça de l’Església i els carrers adjacents com el carrer Per Avall, Carme, la Seda i Sant Miquel. Amb aquesta actuació es posarà fi a la reforma de tot el centre de la localitat, la primera fase de la qual es va executar el 2021 i va comptar amb una inversió de 385.000 euros amb fons del PUOS i es va centrar en la zona del castell fins a la plaça de la Font. La primera edil va assegurar que aquesta actuació oferirà molts beneficis, com l’augment de la seguretat, la millora de l’accessibilitat així com la creació d’espais nous per aparcar vehicles. “Es renovaran tots els serveis bàsics i es tornaran a pavimentar tots els carrers”, va dir.