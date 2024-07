L'estació de trens de Balaguer, coberta per obres

La façana de l’estació, coberta amb una lona i bastides per començar la rehabilitació. - LAIA PEDRÓS

Una gran lona de protecció i bastides cobreixen des de fa uns dies la façana de l’estació de trens de la línia de la Pobla a Balaguer. El motiu, les obres de rehabilitació de les parets de l’estació, on una inspecció va detectar fa més d’un any esquerdes i elements despresos de les cornises i les terrasses que amenaçaven de caure i posar en risc els transeünts. La intervenció suposarà una inversió de més de 111.000 euros, segons Ferrocarrils de la Generalitat, propietària de l’equipament juntament amb tota la línia.

Les obres, adjudicades el mes de maig passat a l’empresa Biosca, consistiran a reparar els desperfectes detectats i es canviaran els desaigües per conduccions de PVC. També es repintarà l’edifici annex, que ja es va reformar fa sis anys. L’estació de ferrocarril de la capital de la Noguera ha estat objecte de diverses millores des que es va traspassar a la Generalitat. L’any 2017, es va dur a terme una millora de la planta baixa i la primera planta i dos anys després i el 2020 es van reformar les zones de treball interior. A més a més, també es van instal·lar portes d’accés automàtiques, es va millorar el vestíbul i es va urbanitzar l’espai de davant de l’estació. Tots aquests treballs van en paral·lel a les inversions d’FGC en la seguretat de la via. Només en el primestre d’aquest any, estava pressupostada un inversió de 3,5 milions a la línia.