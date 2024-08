Expropien per acabar l'accés a Santa Linya

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació ha donat llum verda a la llista definitiva d’expropiats per les obres de millora de la carretera LV-9042 de la C-12, a les Avellanes, a Santa Linya, per a la reforma d’un tram d’uns 3 quilòmetres, segons va explicar l’alcaldessa, Lídia Ber. L’actuació suposarà una inversió d’1,9 milions d’euros i l’ajuntament confia que les obres puguin començar durant l’any que ve, ja que aquest últim trajecte que queda per condicionar és molt estret i complicat. Els treballs comportaran una ampliació de la calçada perquè puguin passar sense problemes dos vehicles en sentit oposat, una cosa que ara és perillosa. Ber va remarcar que aquesta via és molt perillosa i molt transitada ja que és la principal connexió per anar a Balaguer, “sobretot, per anar al metge”. Va puntualitzar que també dona accés a moltes granges, per la qual cosa el trànsit de camions és habitual i augmenta el risc d’accidents. Una vegada acabat el procés d’expropiació, la Diputació podrà licitar les obres i executar-les. El projecte es va aprovar l’any passat.

Una carretera que porta a la Cova Gran i al Balconet, molt visitats

L’alcaldessa va indicar que aquesta carretera també dona accés a punts molt visitats com la Cova Gran i el Balconet, que són enclavaments molt atractius per als turistes, per la qual cosa aquesta via ja és molt transitada. A la Cova Gran s’han fet importants descobriments com el que va tenir lloc l’any 2020, quan es van trobar importants restes òssies d’una Homo sapiens de fa 14.000 anys. L’esquelet va ser batejat per l’equip d’investigadors del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com la dona de la Noguera. A més d’estudiosos i experts, la cova és visitada per molts curiosos.