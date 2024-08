Alarma per un segon foc a la Noguera, ara a Baldomar

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Faltaven deu minuts per a les quatre de la tarda quan van saltar totes les alarmes a Artesa de Segre, al declarar-se un segon incendi al municipi després del que es va produir divendres i que encara es mantenia actiu (vegeu SEGRE d’ahir). L’incendi va començar entre Foradada i Baldomar, a prop de la zona cremada el juny del 2022 –van cremar 2.702 hectàrees–, per la qual cosa la capçalera del foc no va poder avançar. Els Bombers de la Generalitat van activar 23 dotacions terrestres i set d’aèries (quatre helicòpters i tres hidroavions), la majoria dels quals procedents del dispositiu que hi havia al foc d’Artesa i de Vilanova de Meià. A més, els agricultors van llaurar els camps de la zona, aïllant focus secundaris i impedint que es propagués a la zona forestal. A mitja tarda havia calcinat unes 20 hectàrees, la meitat de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de la zona del Montsec. Durant l’extinció es va estudiar la possibilitat de confinar Baldomar. Els Agents Rurals es van fer càrrec de la investigació del foc, que hauria començat prop d’una carretera. L’operatiu es va coordinar des del Centre de Comandament Avançat ubicat al parc de Bombers d’Artesa.

D’altra banda, a les 6.31 hores d’ahir van donar estabilitzat el foc declarat divendres i que va obligar a confinar durant unes hores els pobles de Boada, Montargull, Tòrrec i Lluçars i a tallar la carretera L-512 –no es va reobrir fins a primera hora de la tarda d’ahir–. Més de seixanta dotacions hi van treballar tota la matinada. El foc ha calcinat 71,34 hectàrees, 68,99 de forestals, hauria estat causat per una màquina que segava farratge i a les 20.00 hores el van donar per controlat. A més, ahir es van tancar els paratges naturals de la Baronia de Rialb i la Ribera Salada per extrem risc d’incendi.