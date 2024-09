Nou enllumenat per al nucli de Santa Linya

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de les Avellanes ha començat aquesta setmana les obres per renovar l’enllumenat del poble de Santa Linya, que suposarà la substitució de tots els punts de llum per sistemes led. L’actuació està finançada a través dels fons Next Generation de la UE dins del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic que aporta prop de 95.000 euros per a aquesta finalitat. Segons l’alcaldessa, Lidia Ber, aquesta renovació ja s’ha portat a terme en els altres tres nuclis del municipi: les Avellanes, Tartareu i Vilanova de la Sal. La millora comportarà, d’una banda, un important estalvi econòmic, així com contribuirà a reduir la contaminació lumínica al municipi, que compta amb el certificat de cel Starlight, i és un dels seus atractius turístics. Fins ara, totes les instal·lacions de llum del nucli de Sant Linya i dels altres tres nuclis eren de vapor de sodi que, a més de provocar una despesa considerable a la factura de la llum, emetien esclats que provocaven la contaminació lluminosa del cel. També s’han assegurat tots els punts de llum als seus respectius pals. A més, amb aquesta millora es compleix amb la normativa actual.