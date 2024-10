Activitats de circ, nous mons i fotografia nocturna centren la programació del 10è Festival d'Astronomia del Montsec

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) d'Àger aproparà la ciència a la ciutadania amb una vintena d'activitats per a tots els públics tant diürnes com nocturnes del 31 d'octubre al 3 de novembre amb la celebració del 10è Festival d'Astronomia. El centre de recerca i divulgació científica ha preparat una programació "més extensa", segons ha apuntat el seu director, Salvador J. Ribas, que combina turisme d'estrelles, circ, màgia, nous mons i fotografia. En aquest sentit, els visitants podran gaudir des de sessions de planetari, passant per un espectacle del pallasso Tortelini, fins a una projecció feta per a l'ocasió sobre la vida a altres planetes a càrrec dels artistes Jo Milne i Tono Carbajo.

La 10a edició del Festival d'Astronomia del Montsec donarà el tret de sortida el 31 d'octubre a la tarda amb cinc passis de l'experiència nocturna 'El cel de la tardor" que inclou una sessió de planetari en directe a l'Ull del Montsec i una observació al Parc de Telescopis.

L'endemà serà el torn de l'activitat destinada al públic genera 'La cerca de nous mons' amb un taller amb els artistes Jo Milne i Tono Carbajo i l'astrofísic Kike Herrero. Així mateix, el PAM també acollirà una observavió del sol, una visita guiada i gratuïta a l'exposició temporal 'Nous mons' i l'experiència diürna familiar 'Viatgers galàctics'. Es tracta d'una activitat per a un públic familiar amb una sessió de planetari amb l'espectacle 'Bellissimo' de pallasso Tortellini.

A la nit, com a novetat la programació proposa un taller de fotografia nocturna a càrrec de la penya fotogràfica de Badalona, més observacions i la projecció d''Exoterritoris'.

El dia 2 de novembre, el festival recupera l'activitat 'Viatge a la Lluna' amb el taller 'Apollo 11 cap a la Lluna' a càrrec d'Univers Quark. A més, la programació preveu un taller d'experiments amb el divulgador científic Dani Jiménez i un concert de Bru.

La programació de l'últim dia del festival proposa una passejada geològica pel municipi d'Àger, l'activitat 'Viatge pel sistema solar' i el concert de cloenda 'Love Songs' a càrrec de Pop Piano Quartet.

Així mateix, el centre de recerca i divulgació científica obrirà les seves cúpules per apreciar els cels estrellats amb observacions i visites.

Es tracta d'una programació amb un ventall "més ampli" d'activitats per tal que els visitants tinguin "diferents opcions" per participar al festival, tal com ha apuntat Ribas.