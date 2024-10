La planta de biogàs de la Sentiu de Sió rep l’aval d’Urbanisme

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte per a la construcció d’una planta de biogàs a la Sentiu de Sió, a la Noguera, promogut per Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) i la companyia local Connect Bioenergy, ha rebut el vistiplau de la comissió d’Urbanisme. Després d’aquest pas, el projecte es troba en exposició pública i els promotors esperen iniciar la construcció de la instal·lació l’any que ve, quan tinguin llicència d’obres. En paral·lel, han rebut una ajuda de 4,5 milions d'euros del Departament d’Agricultura i asseguren que ja compten amb el 80% de les dejeccions ramaderes per fer funcionar la instal·lació, que provindrien de les explotacions de 220 ramaders de la comarca. La planta tindrà capacitat per gestionar més de mig milió de tones de dejeccions ramaderes a l’any.

Segons els promotors de la planta, l’objectiu és convertir fins a 450.000 tones de dejeccions anuals en biometà i millorar així la “gestió sostenible de residus ramaders” a la vegada que es redueixen les emissions de gasos d’efecte hivernacle. En aquest sentit, asseguren que el projecte ha estat qualificat “d’importància estratègica” per part del Govern i afirmen que serà part de la solució al repte regional de suposa l’excés de nitrats al sòl i l’aigua provocat per la concentració de producció agrícola, així com pels residus de la producció ramadera i industrial.

La conselleria d’Agricultura ha concedit una ajuda de 4,5 milions d'euros a la planta de biogàs. L’ajuda forma part de l’Estratègia del Biogàs posada en marxa pel Departament d’Acció Climàtica que preveu subvencions per a instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut com a resultat de la digestió anaeròbia.

En concret, a la planta de biogàs Cobirgy els residus ramaders s’utilitzaran per a la producció de biometà, que s’injectarà a la xarxa de gas natural existent. Així, es pretén contribuir a l’economia circular, ja que els materials orgànics tornaran a circular com a nutrients (fertilitzant) per a la producció agrícola i produiran CO2 biogènic per a us industrial o per a projectes Power-to-X.

La planta de biogàs de la Sentiu de Sió està pensada per tenir una capacitat de producció anual estimada de 200 GWh a l’any, l’equivalent al consum de 23.000 llars, i vol contribuir significativament a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Concretament, s’estima un estalvi de 68.000 tones d’emissions de CO2 a l’any. Aquesta planta serà la més gran d’Espanya i del sud d’Europa i es preveu que es generin més de 35 llocs de treball en fase d’operació.

La plataforma Pobles Vius, formada per activistes de la zona i d’altres punts del país s’oposa a la construcció d’aquesta planta perquè asseguren que és desmesurada i serà insostenible pel territori.