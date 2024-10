Balaguer saneja el pendent per evitar noves allaus

Tècnics especialitzats en estabilització de talussos van iniciar ahir a Balaguer els estudis per conèixer l’estat en el qual es troba el talús del qual dijous a la nit es van desprendre roques i terra i va obligar a desallotjar els veïns de dos cases i tallar el carrer Ponent per seguretat. Segons l’edil d’Obres, Guifré Ricart, cal saber quin tram del pendent és més inestable i enderrocar part del mur per evitar que torni a col·lapsar. Va afegir que després de les primeres anàlisis està previst que demà comencin a treballar en l’estabilització del pendent, retirar el mur danyat i tornar a fer-ne un altre per assegurar l’estructura. “El més important és descartar el perill i actuar com més aviat millor”, va dir.

Mentrestant, les dos famílies desallotjades dijous, que estan en cases de familiars, podran accedir a les seues llars només per recollir roba o estris, fins que no es garanteixi al cent per cent la seguretat a la zona. “Si sol·liciten entrar-hi ens organitzarem amb la policia local i els bombers i podran recollir les seues pertinences, però de moment no poden entrar a les cases perquè no és segur”, va dir Guifré. Va afegir que les primeres actuacions de sanejament permetran arribar fins a la roca i retirar tota la zona inestable i amb perill de desprendre’s. Entre les causes de l’allau hi ha que s’hagi “saturat el formigó que cobria el talús per les pluges”, va dir.