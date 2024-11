Bellcaire desbloqueja 25 habitatges aturats i guanya 80 veïns en un any

A falta d’un mes per acabar aquest 2024, hi ha un poble a la Noguera que acomiadarà l’any amb xifres demogràfiques més que bones. Bellcaire d’Urgell ha guanyat 80 nous habitants només durant aquest exercici, la qual cosa li permetrà començar el següent superant la barrera dels 1.300 habitants. “En realitat som afortunats perquè guanyem població i la majoria dels nous veïns són parelles joves amb fills”, explica l’alcalde, Jaume Montfort.

La principal causa és que s’ha desencallat la venda de cases unifamiliars, que van quedar a mig fer o sense vendre a l’època de la crisi immobiliària, i totes han arribat a ser propietat de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb). A través d’una immobiliària s’han aconseguit vendre les 15 cases d’una de les promocions paralitzades de la localitat.

Els serveis públics, els equipaments i les infraestructures, claus per atreure més habitants La majoria dels immobles de la Sareb estan buits i sense projecte per ser habitats

El primer edil va explicar que amb preus assequibles el gestor immobiliari de la Sareb ha aconseguit que es vengués la quinzena d’habitatges unifamiliars. Però no només s’han venut aquestes cases.

Un promotor privat ha adquirit a la Sareb una altra promoció de nou cases i un apartament dúplex, de la qual ja se n’han venut sis. Montfort va explicar que en aquest cas l’edifici estava vandalitzat i “havien robat tots els sanitaris, electrodomèstics de les cuines i fins i tot arrancat els cables elèctrics”. No obstant, el promotor va arribar a un acord amb el banc dolent i ha anat arreglant i venent les cases, “que ràpidament han tingut comprador i les que queden també estan emparaulades per vendre’s quan ja estiguin rehabilitades”, va dir l’edil.

“L’increment d’habitants ens ajuda a seguir i ens dona confiança de cara a la supervivència dels petits pobles rurals, que en la majoria dels casos acostumen a perdre població.” Ho atribueix als serveis públics que s’ofereixen al poble, des de l’escolarització, garantida dels 0 als 18 anys, al comerç local, els equipaments i les infraestructures, a més d’una bona comunicació amb l’autovia i per la proximitat amb Balaguer, la capital comarcal. “Balaguer o l’autovia A-2 són molt a prop, a més, disposem al poble de la majoria de serveis que faciliten la vida del dia a dia gran part dels veïns”, va dir el primer edil.

El boom immobiliari de fa més vint anys va fuetejar també molts dels pobles rurals on es van construir cases, edificis residencials i es van impulsar projectes per construir nous habitatges, especialment per a joves, que obtenien crèdits fàcilment per pagar les hipoteques.

No obstant, la majoria d’aquests projectes es van paralitzar per la crisi immobiliària i molts van quedar en foc d’encenalls. Un va ser la rehabilitació de la caserna de la Guàrdia Civil de Bellcaire per acollir una desena de pisos per a joves, i fins i tot com a residència per a la tercera edat.

Una promotora privada va adquirir l’immoble l’any 2006 per construir una quinzena de pisos i apartaments de 60 a 110 metres quadrats. Divuit anys després, l’edifici s’ha degradat, pertany a la Sareb i requereix una inversió més important perquè només es pot mantenir l’estructura exterior, ja que l’interior està totalment deteriorat.