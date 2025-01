Renoven el pati de l'escola de Cubells, obsolet i sense espais verds

El pati de l’escola Sol Naixent de Cubells és una pista de formigó, dura i sense encant, que ha quedat obsoleta amb el pas dels anys i sense espais verds. Ara l’ajuntament vol renovar aquesta àrea d’esbarjo i diferenciar-la per zones en funció de l’edat dels alumnes, a banda de fer-la més resilient front els reptes del canvi climàtic.

Així mateix, aquest serà un dels projectes que el consistori ha inclòs en el pressupost de l’any 2025, que supera el milió d’euros, i que s’ha incrementat un 7 per cent respecte a l’anterior.

L’alcalde de Cubells, Sebastià Boixadera, va explicar que la prioritat per a aquest any seran les actuacions que es faran als equipaments municipals i diversos carrers de la localitat. Entre els projectes més importants destaca la renovació de portes i finestres de l’edifici que acull les oficines municipals i en el qual també hi ha l’escola. Els treballs contemplen una inversió de 150.000 euros i compten amb ajuts de la Generalitat.

Està previst revestir els dipòsits d’aigua, on s’invertiran més de 50.000 euros per impermeabilitzar-los i evitar pèrdues, i portar a terme treballs de renovació de la portalada d’estil romànic de l’església de Santa Maria del Castell, on està previst gastar 125.000 euros.