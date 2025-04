Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Bellcaire es prepara per convertir-se aquest cap de setmana en l’epicentre de les arts circenses amb la celebració de la segona edició del Festival Festaire. L’esdeveniment, que tindrà lloc dissabte i diumenge, oferirà un total de nou espectacles a càrrec de set companyies catalanes especialitzades en diverses disciplines com acrobàcies, tècniques de clown i malabarismes. La programació està dissenyada pensant especialment en el públic familiar, amb una atenció particular als més petits durant les activitats matinals.

Després de l’èxit aconseguit en la seua primera edició, els organitzadors han decidit ampliar l’oferta gastronòmica, complementant així l’experiència cultural amb propostes culinàries. L’objectiu a mitjà termini és consolidar aquest festival al calendari cultural i potenciar la seua difusió a través de xarxes socials per captar l’atenció de més famílies, aspirant que Festaire es converteixi en una cita ineludible per als aficionats al circ.

Programació completa del Festival Festaire 2025

Les activitats començaran dissabte a la tarda amb diversos tallers de circ ubicats a la plaça del Mercat, a càrrec de la companyia Improvisto’s Krusty Show. Aquesta jornada inaugural culminarà amb tres espectacles de gran qualitat: El senyor de les baldufes de Penelope i Aquil·les en la pista descoberta a les 18:45 hores, seguit per The incredible Box de la companyia La Tal al poliesportiu a les 20:00 hores, i finalment La Cirquestra de Improvisto’s Krusty Show.

Diumenge l’activitat es reprendrà a les 11:00 hores amb un taller especialitzat en xanques i equilibris, novament de la mà d’Improvisto’s Krusty Show a la plaça del Mercat. Al migdia, a les 12:00 hores, els assistents podran disfrutar de Soliloqui per Ton Muntané al carrer Major. Ja a la tarda, a les 17:00 hores, la plaça 1 d’octubre acollirà l’espectacle Here We Go de Guga & Silvia, seguit per Ricky, el professor de tenis de José Luis Redondo en la pista descoberta a les 18:00 hores. El colofó el posarà l’espectacle de bicicleta acrobàtica Absurd de Circ Vermut al poliesportiu a les 19:00 hores.

És important destacar que la majoria de les actuacions seran gratuïtes, a excepció d’aquelles que se celebraran al poliesportiu municipal, que tindran un cost simbòlic de 3 euros per als espectadors a partir de 5 anys. Aquesta política de preus reflecteix la voluntat dels organitzadors de fer el circ accessible a tots els públics, mantenint alhora la sostenibilitat econòmica del festival.