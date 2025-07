El musclo zebra obligarà a reduir els accessos a Canelles

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Les mesures preventives per evitar l’expansió del musclo zebra als (i des dels) embassaments de Canelles i Santa Anna obligaran els ajuntaments riberencs a controlar els accessos a les masses d’aigua, o a restringir-los amb tanques, cadenes i blocs de pedra, perquè “tots els navegants passin per l’estació de neteja” que han d’instal·lar en el termini d’un any.

Aquesta és una de les condicions que figura en la documentació que la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha remès als consistoris afectats, la majoria de la Noguera i alguns de la Llitera i la Ribagorça, per comunicar-los l’escenari que s’obre després de la “detecció reiterada de larves” d’aquest mol·lusc invasor a Canelles i la confirmació de la presència d’exemplars adults a Santa Anna.

Les cartes recorden que, una vegada confirmada la presència del musclo zebra, “caldrà que s’habiliti” una “estació de neteja oficial” en “el termini màxim d’un any des que es declari l’embassament com a embassament de risc”. Si no es posa en marxa aquesta instal·lació, afegeix, “la navegació quedarà temporalment prohibida a l’embassament”. Aquest tipus d’activitats recreatives s’han situat en el cas de Canelles i Santa Anna com un dels vectors d’afluència turística a la zona.

La CHE s’inclina perquè la gestió estigui en mans d’“alguna administració o entitat amb interès que es mantingui l’activitat lúdica” a l’embassament malgrat que n’obliga a regular el funcionament mitjançant un conveni en el segon cas.

Les estacions, en qualsevol cas, han de donar servei “tot l’any” i fer-ho en un horari “tan ampli com sigui possible, especialment en els mesos de més activitat nàutica (maig-setembre)”, i amb un “preu raonable” i “no abusiu”.

Els responsables de l’estació de neteja, la localització de la qual ha d’estar senyalitzada “adequadament”, han d’estendre als usuaris “un resguard acreditatiu” i conservar les matrius, ja que poden ser objecte d’inspecció per part de la CHE.

I què passa si el propietari d’una barca, particular o empresa, eludeix l’obligació de desinfectar la barca abans d’introduir-la en un embassament o després d’extreure-la’n? La documentació remet a l’article 333 del Codi Penal, que castiga amb penes de fins a dos anys de presó o 24 mesos de multa, i entre un i tres anys d’inhabilitació per dedicar-se professionalment al turisme l’alliberament d’espècies no autòctones en un medi natural.

Les normes de neteja exigeixen l’ús d’aigua clorada a 60º amb una pressió de 160 bars que després de fer-la servir no pot ser abocada a l’embassament ni a una claveguera.