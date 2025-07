Nous vestidors per a la zona esportiva, les piscines i el pavelló a la Sentiu de Sió

La nova zona esportiva de la Sentiu de Sió, que s’està construint a la zona de l’antic camp de futbol i darrere del pavelló municipal, comptarà amb un edifici de vestidors que donarà servei al recinte de les piscines, el pavelló i aquesta nova zona, en la qual hi haurà pistes de pàdel, de futbol 7 i de bàsquet 3X3.

Els treballs, que ja estan en marxa, contemplen una inversió de 193.600 euros i es financen amb una ajuda de 100.000 euros del Repte Demogràfic de la Diputació i amb fons propis del consistori. No obstant, l’edifici dels vestidors serà finançat amb ajuts del Puosc i preveu una inversió total de 463.400 euros. L’alcalde, Josep Torres, va explicar que la zona esportiva estarà enllestida d’aquí a un mes aproximadament, i també es construirà un espai per a concerts a l’aire lliure.

Pel que fa a l’edifici dels vestidors, el consistori preveu iniciar la tramitació aquesta primavera i “avançar-ne tan com sigui possible la construcció”. Mentrestant, per a la temporada d’estiu es continuaran llogant els barracons per oferir així el servei als usuaris de les piscines. Fa un any es van enderrocar els antics vestidors de les piscines al declarar-se en ruïna l’edifici per filtracions d’aigua, que l’havien deteriorat.