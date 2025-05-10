Mig segle d’activisme a Balaguer
L’Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer compleix 50 anys i celebra l’efemèride amb actes diversos i jornades tècniques sobre el moviment veïnal i la defensa del patrimoni i la vida comunitària . Mostra amb pancartes que recopila espais i records dels veïns
L’Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer arriba aquest 2025 al seu mig segle d’existència. Fundada el 1975, en plena efervescència social i poc abans de la mort del dictador Francisco Franco, l’entitat va sorgir quan els moviments veïnals començaven a recuperar l’espai públic i reivindicar millores als barris. Així, la demanda de millores als barris va actuar com a catalitzador per al naixement de les associacions veïnals. Amb l’arribada de la democràcia, aquestes organitzacions van continuar la seua tasca fins a l’actualitat, reivindicat millores i serveis.
Al llarg d’aquestes cinc dècades, l’associació de Balaguer ha experimentat transformacions, amb canvis de denominació, directives i objectius, adaptant-se constantment als nous temps. Tanmateix, ha mantingut una línia invariable: la defensa del patrimoni històric, cultural i social del barri més antic de la ciutat, així com el compromís de preservar la vida comunitària. “La qualitat de vida aquí és excel·lent, disposem de tots els serveis i no hi ha més delinqüència que a altres zones de la ciutat”, va apuntar la vicepresidenta de l’entitat, Carme Alòs. També va assenyalar la necessitat d’aconseguir que més veïns optin per anar a viure al Centre Històric. “Si no hi ha gent, no hi haurà comerç i perquè creixi el nombre de veïns és necessari disposar d’un parc d’habitatges en condicions. És prioritari”, va afimar.
La presidenta, Teresa Estany, va apuntar que la nova convocatòria d’ajuts del Pla de Barris de la Generalitat ha d’incidir a facilitar l’accés a l’habitatge o rehabilitació de cases, i treballar per “crear una xarxa entre totes les comunitats que conviuen al centre”, va dir. En aquest sentit, l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va destacar la participació dels veïns en la implementació del Pla de Barris. “Ha de ser prioritari comptar amb ells i activar la millora de cases perquè sigui més atractiu per viure i amb lloguers dignes.” Va afegir que s’impulsen iniciatives públiques per arreglar cases i fomentar la rehabilitació d’immobles.
Destaca l’extensa trajectòria de l’entitat defensant el barri i les seues tradicions. En aquest sentit, ha mantingut vives tradicions com els fanalets de Sant Jaume, fins i tot amb l’organització de tallers per elaborar-los, la Festa dels Anissets, que es porta a terme a la plaça Sant Domènec, a l’antic convent dels Fransiscans, a més de la defensa de les sardanes i la celebració de Sant Salvador, entre d’altres. Moltes de les tradicions populars de la ciutat tenen el seu origen al nucli antic.
Tal ha estat la vinculació amb defensar aquest patrimoni, que el 1989 es va celebrar el bateig i cerimònia del gegant balaguerí Lo Sereno. Va ser una donació de l’Associació de Veïns a la ciutat de Balaguer.
També van reivindicar durant anys una passarel·la per als vianants per travessar el riu Segre i enllaçar el barri amb la zona de l’Eixample. En certàmens com els Tres Tombs de Sant Antoni van presentar una carrossa defensant la construcció del pont de vianants per a tots els veïns de la ciutat.
Recentment han creat la Comissió de l’Energia i s’han unit a la comunitat energètica de Vallfogona de Balaguer. Aquesta entitat els subministrarà energia, ateses les restriccions a instal·lar plaques solars al nucli antic al tractar-se d’un espai protegit com a bé cultural d’interès nacional (BCIN).
Per commemorar el 50 aniversari s’han organitzat una sèrie d’actes al llarg d’aquest any i principis del 2026. El primer tindrà lloc avui a la plaça Mercadal amb la Festa dels 50 anys i la inauguració de l’exposició La memòria del Centre Històric, una mostra als balcons que recopila records i vivències de veïns que han format part del teixit humà del barri durant dècades.
L’exposició s’instal·larà en diferents punts emblemàtics de Balaguer, com el carrer Major, la plaça de Sant Jaume o el carrer del Pont i es podrà veure fins a finals d’any. Seguirà un sopar popular i actuacions musicals. Al març es farà una jornada sobre associacions de veïns i el futur del moviment veïnal a Lleida.