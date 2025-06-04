Àger estrena un nou consultori mèdic al costat de la residència de gent gran
La Diputació de Lleida, la Generalitat i l'Ajuntament col·laboren en el projecte
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha inaugurat aquest dimecres el nou consultori mèdic d'Àger, a la Noguera, que estrena noves instal·lacions al costat de la residència de gent gran. La reubicació del servei sanitari forma part d'un projecte en què també hi ha inclosa l'ampliació del centre residencial, així com una terrassa i zona verda d'esbarjo, en el marc d'un projecte conjunt amb participació de l'Ajuntament d'Àger, la Generalitat i la Diputació. El consultori està situat davant la placeta dels Jubilats i s'ha erigit en memòria del doctor Albert Coll Nus, que va treballar al municipi i va morir durant la covid-19.
Talarn ha assenyalat que amb el trasllat del consultori al costat de la residència "dotem aquest equipament d'una funcionalitat i un discurs que va molt més enllà de la seva funció mèdica" i ha afegit que "s'està construint tot un espai sociosanitari de primera magnitud que posa l'accent en la màxima atenció a la cura de les persones grans".
Per la seva banda, l'alcaldessa d'Àger, Mireia Burgués, ha destacat la importància d'aquesta obra "per tal que el consultori pugui passar a formar part de la residència". L'alcaldessa ha explicat que "les necessitats han canviat i els nostres padrins necessiten més suport" i que per aquest motiu volen posar en funcionament un centre de dia.