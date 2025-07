Pobles Vius porta la protesta contra la planta de biogàs de la Sentiu a les portes de Territori

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La plataforma Pobles Vius ha traslladat la seva oposició contra la construcció de la planta de biogàs de la Seniu de Sió a les portes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Una mobilització davant la seu del departament perquè aquest dimarts es vota l’aprovació del pla urbanístic per instal·lar aquesta infraestructura, en el marc de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.

El membre de l’organització Gerard Batalla ha advertit que els moviments contraris al projecte i els 27 ajuntaments afectats estan disposats a interposar un contenciós administratiu contra aquest pla urbanístic. Batalla ha carregat contra “el tracte colonial” de Territori “per posar el país al servei de fons d’inversió”.

Al voltant d’una vintena de persones s’han concentrat a l’entrada de Territori i han llançat proclames contra el projecte com ara ‘especuladors, polítics inversors’, ‘el biogàs em toca el nas’ i ‘la màfia de Dinamarca contamina la comarca’. Batalla ha afirmat que la factoria projectada “no s’adapta a les necessitats del territori” i que “han falsejat els números d’ocupació i els contractes amb els ramaders”.

L’integrant de l’entitat ha qualificat la construcció “d’il·legal”, perquè no respecta la distància mínima de bioseguretat amb la ubicació d’una granja a la zona. Alhora, ha advertit que es convertirà sòl agrari “en un gran abocador”, perquè la promoció d’una planta de biogàs amb purins “és un pretext per justificar la col·locació de més del 50% de residus que no són purins”. El membre de Pobles Vius ha apuntat que la voluntat és que el combustible que es generi “sigui comercialitzat per un monopoli que és el de Naturgy”.

Batalla ha criticat el posicionament dels departaments d’Agricultura i Territori envers les poblacions i els veïns afectats: “No hi ha pràcticament cap ramader que s’hagi adherit al projecte”. El representant de Pobles Vius ha criticat que la consellera Sílvia Paneque hagi convocat els alcaldes de la zona “30 minuts abans de la reunió de la comissió a Lleida” i hagi evitat que es manifestessin amb ells. Per això, ha insistit “en el tracte colonial al servei de quatre multinacionals i fons d’inversió per destruir la terra i convertir Ponent en un abocador”.

El membre de l’organització ha dit que, a banda d'aquesta aprovació urbanística, queda pendent l’autorització ambiental de la planta de biogàs. “Possiblement arribi a finals d’any”, ha calculat i, juntament amb el pla urbanístic, “l’Ajuntament de la Sentiu de Sió es plantejarà” si atorga la llicència d'obres. Per aquest motiu, ha remarcat que “encara té un llarg recorregut”.

El passat mes de juny es va aprovar provisionalment, en la sessió de la comissió territorial d’Urbanisme de Lleida, el pla especial urbanístic autònom en sòl no urbanitzable per a la implantació d’una planta de producció de biogàs. Era un pas previ perquè la comissió de Catalunya d’aquest dimarts ho ratifiqués.

Cartes de 27 alcaldes

L’aprovació definitiva del pla ha arribat una setmana després que 27 alcaldes de Ponent enviessin una carta a Paneque per aturar el projecte, així com al director de la promotora Copenhagen Infraestructure Service Co (CIP), Javier Prades. També reclamaven una reunió urgent i una visita sobre el terreny on hi ha prevista la construcció de la factoria. En l’escrit, els batlles alertaven que la planta no responia a les necessitats ramaderes reals i denunciaven que es necessitaria almenys un 50% de residus no locals per generar biogàs, ja que no hi ha prou producció de purins a la zona.

D’altra banda, els alcaldes calculaven que la construcció de la infraestructura suposaria un increment de la circulació de camions, al voltant d’uns 31.000 cada any. Per aquest motiu, consideraven que va en contra de la sostenibilitat.