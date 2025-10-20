No calia treure entrada
Potser seria necessari millorar la insonorització del Teatre Municipal de Balaguer, que ahir celebrava el concurs de cant líric Germans Pla. I és que totes les actuacions s’escoltaven perfectament des del carrer, tal com es pot apreciar al vídeo, fins al punt de provocar els lladrucs de gossos que es trobaven en cases de la zona.
Es va oblidar de l'alcaldessa
La presidenta de l’entitat organitzadora del concurs va sortir a l’escenari abans de començar per presentar-lo. Quan va acabar es va asseure i, després d’uns segons, es va tornar a aixecar per dir que s’havia oblidat de donar pas a l’alcaldessa, Lorena González. “Tranquil·la, no hi ha problema, faltaria més”, li va dir aquesta.