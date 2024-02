Els alcaldes de Salàs i la Pobla de Segur demanen que retiri un semàfor de la C-13 els caps de setmana

detail.info.publicated acn

Els alcaldes de Salàs de Pallars i la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, han demanat al Departament de Territori que busqui solucions al semàfor que hi ha entre els punts quilomètrics 92 i 93 de la carretera C-13. Aquest està instal•lat per obres i ocasiona llargues cues durant el cap de setmana, quan els turistes arriben al Pirineu. Així, els divendres de pujada i els diumenges de baixada s'han superat els 45 minuts d'espera, segons molts usuaris. Jaume Solé, alcalde de Salàs de Pallars, ha demanat que mentre les obres no afectin l'ample de la via, els caps de setmana i cada nit, es retirin els semàfors o es busquin solucions que minimitzin l'afectació als conductors.

L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, s'ha unit a les reclamacions. Baró s'ha expressat en la mateixa línia i ha dit que les molèsties que ocasiona aquest semàfor són molt altes i ha demanat minimitzar-les.

Solé ha explicat que sí els semàfors no es poden retirar els caps de setmana, que seria l'opció desitjable, es reguli el temps d'espera tenint en compte l'afluència de vehicles de pujada i de baixada. Els divendres s'hauria de donar més temps de pujada i els diumenges de baixada.

Les obres que s'estan fent són per una passarel·la de vianants i turistes a tocar de la carretera.