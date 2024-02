El Geoparc Orígens entrega tres càmeres de videovigilància als Agents Rurals per controlar jaciments

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presidenta del Geoparc Orígens, Sílvia Romero, ha entregat aquest dimecres tres equips de videovigilància als Agents Rurals per controlar espais de gran interès geològic del Pallars Jussà i l'Alt Urgell. Els aparells s'instal·laran a Casterner de les Olles, al municipi de Tremp, i al Mirador del Cretaci a Coll de Nargó. Aquests equips permetran iniciar el monitoratge dels jaciments i contribuir així a la lluita contra l'espoliació del patrimoni geològic del Geoparc Orígens. L'elecció dels indrets ha estat per la dificultat d'accés per fer-hi un seguiment diari i per l'alt valor geològic dels espais. En aquests punts s'han donat espolis i per evitar-ne de nou s'ha engegat aquesta col·laboració entre el Geoparc i els Agents Rurals.

Les càmeres detecten el moviment i de manera immediata els Agents Rurals rebran un avís al telèfon mòbil, fet que els permetrà actuar de manera ràpida en cas d'algun incident.

Sílvia Romero ha explicat que s'ha començat per aquests dos punts donada la seva fragilitat i si la prova funciona no es descarta en un futur adquirir més aparells de videovigilància amb l'objectiu de protegir el patrimoni natural i geològic i evitar atacs.

Els Agents Rurals han explicat que l'abril passat ja van denunciar a dos persones per espoli de fòssils i extracció del mineral epidota a Castener de les Olles, a tocar del pantà ribagorçà d'Escales. Aquest jaciment és un dels més importants de tot el Pirineu d'epidota. L'Agent Rural, Josep Maria Puigarnau, ha explicat que agafen el mineral per vendre'l posteriorment a través d'Internet.

La zona que exhibia ous de dinosaure al jaciment museu del Mirador del Cretaci, a Coll de Nargó, el més gran recuperat d'Europa, va aparèixer fa deu anys completament destrossada per una acció vandàlica que va trencar totes les restes d'ous trobats.