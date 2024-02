Tractors tallen el centre de Tremp per reclamar mesures per als agricultors del Pirineu

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una quinzena de tractors han tallat la C-13, davant la delegació del Govern de l’Alt Pirineu i Aran a Tremp. Als tractors s’hi han unit un centenar d’agricultors vinguts de diferents comarques del Pirineu per reclamar mesurades per a l’agricultura i ramaderia de l’Alt Pirineu. El manifest consensuat entre tots els representants del Pirineu l’han entregat al delegat del Govern. Entre les catorze mesures que reclamen destaca una nomenclatura per al departament sense "eufemismes" i volen que es torni a dir Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. N’hi ha prou de burocràcia, solucions reals pels danys i problemes sanitaris associats a la fauna salvatge o prioritat en l’ús de l’aigua són altres de les reclamacions dels agricultors.

Ara, els representants de cada comarca faran arribar el manifest als seus respectius Consells Comarcals i Ajuntaments.

Xavier Rivera, ramader i portaveu dels pagesos del Pallars Sobirà, ha explicat que demanen "més discriminació positiva" per la petita pagesia professional en la PAC i en les polítiques fiscals. Entre els punts acordats destaca, en l'àmbit de Pirineu, la petició de més permisos per desbrossar i més recursos per poder realitzar cremes controlades amb l'objectiu de recuperar pastures.

Gerard Cardona, ramader i portaveu dels pagesos del Pallars Jussà, ha dit que és una gran fita haver-se posat d'acord tots els ramaders del Pirineu per consensuar un manifest amb catorze punts que tots s'hi sentin còmodes. Una fita històrica pel sector que ha de continuar amb les reivindicacions fins a aconseguir alguna cosa, perquè com ha dit Rivera; "portem dies de manifestacions i tractorades i encara no hem aconseguit res".

El manifest que porta per títol 'Sense pagesia no hi ha Pirineu!' reclama una legislació i ajuts adaptats a cada territori i una revisió del Pla Estratègic de la PAC perquè diuen els pagesos que sense sostenibilitat econòmica no hi ha sostenibilitat ambiental.

Els pagesos també reclamen un reconeixement i compensació pels serveis ecosistèmics i paisatgístics de la ramaderia de muntanya i més recursos per perseguir la competència deslleial, així com una Llei de la Cadena Alimentària funcional amb preus justos i prou abusos de la gran distribució.

Per acabar el manifest reclama més assessorament, incentius i menys fiscalització i criminalització per part de l'administració.

Els pagesos del Pirineu s'oposen frontalment a l'Agència Catalana de la Natura, un organisme que creuen que entorpirà encara més l'ofici i una revisió de les normatives desproporcionades dels petits escorxadors i obradors.

Rivera ha dit que per aconseguir-ho la pagesia del Pirineu es mobilitzarà indefinidament per vetllar per la continuïtat de la ramaderia i l'agricultura a la muntanya i dignificar l'ofici