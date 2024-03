La comunitat energètica, sense ajuts a l'esgotar els terminis

Energia del Pallars Jussà, la comunitat energètica creada per a l’autoconsum compartit d’energia solar a Tremp, la Pobla de Segur i Isona i Conca Dellà, ha desistit de desplegar aquest any plaques fotovoltaiques a les teulades d’edificis públics d’aquests tres municipis. Els seus promotors han renunciat a la subvenció de 323.000 euros del fons Next Generation de la UE que ja tenien concedida, al constatar que no podien completar les obres en el termini establert per poder cobrar-la. Expirarà d’aquí a dos setmanes i ni tan sols han pogut iniciar els treballs.

L’èxit del projecte depenia de disposar de teulades on desplegar els panells solars. Els ajuntaments es van avenir a llogar-los, però el procés es va dilatar fins a finals de l’any passat, quan Tremp va convocar un concurs públic per cedir-los en règim de concessió i a continuació ho va fer la Pobla de Segur. Per la seua part, el consistori d’Isona va comprovar que cap immoble municipal era adequat per instal·lar plaques fotovoltaiques i va demanar a la Generalitat que permetés desplegar-les al parc de Bombers. Els concursos de Tremp i la Pobla van acabar el mes de febrer passat, sense temps ja per tramitar les llicències d’obres i dur-les a terme. Per aquesta raó, la comunitat energètica que havia sol·licitat la cessió de les teulades no va presentar oferta. Ningú més es va interessar en aquestes dos licitacions, que van quedar finalment desertes. Santi Martínez, fundador de l’empresa d’energies renovables Km.0, ha liderat aquest projecte des dels seus inicis el 2022. Va explicar que han desistit tant de la subvenció de 323.000 euros com d’un préstec de 400.000 euros acordat amb l’Institut Català de l’Energia (Icaen) per cobrir la resta de la inversió necessària, de més de 700.000 euros. Va apuntar que, si bé tenen més d’un centenar d’inscrits per unir-se a la comunitat, ara per ara només una desena de persones (entre les quals ell mateix) són membres i han aportat diners a la comunitat energètica, que funciona en règim de cooperativa.

“La cooperativa es mantindrà per ara sense activitat, a l’espera d’una nova convocatòria dels ajuts per a comunitats energètiques a partir de la tardor”, va dir Martínez. Va explicar que des de l’administració estatal, que gestiona aquesta línia de fons europeus, “ens han dit que hi haurà dos convocatòries”. Si s’obren de nou, “tornarem a demanar-los i repetirem el procés per aprofitar tot el treball que hem fet durant dos anys”.